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رئاسة أمن الدولة تحذّر من "التطرف" عبر فيديو توعوي

أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه.

وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف.

رئاسة أمن الدولة التطرف تحذير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة أمن الدولة تحذّر من "التطرف" عبر فيديو توعوي
سبق

أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه.

وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:33 PM

رئاسة أمن الدولة تحذّر من "التطرف" عبر فيديو توعوي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,958

أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه.

وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف.

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