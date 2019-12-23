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بالفيديو والصور من الحد الجنوبي .."الشثري" يشارك أبطال "الحرس" إطلاق القذائف

عايش بالخطوط الأمامية لحظات الدفاع عن الوطن ورفع معنوياتهم بدعوات الصبر

قام المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الاثنين، بزيارة لقوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران، وعايش مع الأبطال في الخطوط الأمامية لحظات الفخر في الدفاع عن تراب الحرمين الشريفين.

ورافق "الشثري" رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان.

وزار مستشار الديوان الملكي لواء الملك عبدالعزيز الآلي، وكان في استقباله قائد اللواء العميد ركن صالح بن صبر المطيري؛ حيث استمع "الشثري" إلى إيجاز عن مهام وقوة اللواء.

كما ألقى الشيخ كلمة إلى المرابطين بالأجهزة اللاسلكية، حثّهم فيها على تقوى الله عز وجل، وابتغاء الأجر والثواب، ومن ثم توجيهه إلى المرابطين بالخطوط الأمامية، وشاركهم إطلاق القذائف على عدو الله والدين، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على من عاداهم.

بعد ذلك زار لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وكان في استقباله القائد اللواء محمد بن سعيد القحطاني، وتم عرض إيجاز توضيحي بمهام قوة الإمام.

عضو هيئة كبار العلماء سعد الشثري وزارة الحرس الوطني الحد الجنوبي نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو والصور من الحد الجنوبي .."الشثري" يشارك أبطال "الحرس" إطلاق القذائف
سبق

قام المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الاثنين، بزيارة لقوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران، وعايش مع الأبطال في الخطوط الأمامية لحظات الفخر في الدفاع عن تراب الحرمين الشريفين.

ورافق "الشثري" رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان.

وزار مستشار الديوان الملكي لواء الملك عبدالعزيز الآلي، وكان في استقباله قائد اللواء العميد ركن صالح بن صبر المطيري؛ حيث استمع "الشثري" إلى إيجاز عن مهام وقوة اللواء.

كما ألقى الشيخ كلمة إلى المرابطين بالأجهزة اللاسلكية، حثّهم فيها على تقوى الله عز وجل، وابتغاء الأجر والثواب، ومن ثم توجيهه إلى المرابطين بالخطوط الأمامية، وشاركهم إطلاق القذائف على عدو الله والدين، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على من عاداهم.

بعد ذلك زار لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وكان في استقباله القائد اللواء محمد بن سعيد القحطاني، وتم عرض إيجاز توضيحي بمهام قوة الإمام.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:36 PM

بالفيديو والصور من الحد الجنوبي .."الشثري" يشارك أبطال "الحرس" إطلاق القذائف

عايش بالخطوط الأمامية لحظات الدفاع عن الوطن ورفع معنوياتهم بدعوات الصبر

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عيسى الحربي - الرياض
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5,719

قام المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الاثنين، بزيارة لقوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران، وعايش مع الأبطال في الخطوط الأمامية لحظات الفخر في الدفاع عن تراب الحرمين الشريفين.

ورافق "الشثري" رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان.

وزار مستشار الديوان الملكي لواء الملك عبدالعزيز الآلي، وكان في استقباله قائد اللواء العميد ركن صالح بن صبر المطيري؛ حيث استمع "الشثري" إلى إيجاز عن مهام وقوة اللواء.

كما ألقى الشيخ كلمة إلى المرابطين بالأجهزة اللاسلكية، حثّهم فيها على تقوى الله عز وجل، وابتغاء الأجر والثواب، ومن ثم توجيهه إلى المرابطين بالخطوط الأمامية، وشاركهم إطلاق القذائف على عدو الله والدين، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على من عاداهم.

بعد ذلك زار لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وكان في استقباله القائد اللواء محمد بن سعيد القحطاني، وتم عرض إيجاز توضيحي بمهام قوة الإمام.

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