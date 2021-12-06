النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يوتيوب" يُعيد ميزةً سَبَق أن ألغاها لإرضاء المعلنين

يمكن تحميل هذا الامتداد الجديد بصورة مجانية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب"، تنوي إعادة ميزة رئيسية سَبَق أن ألغتها لإرضاء المعلنين.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" تنوي إعادة عداد "عدد مرات عدم الإعجاب"، الذي سَبَق أن ألغته، بعدما طلب عدد كبير من المعلنين الأمر؛ لعدم تأثيرها على منتجاتهم المختلفة سلبًا.

وتنوي إدارة "يوتيوب" إعادة عداد "عدم الإعجاب" على نسخة الويب في متصفحات "كروم" و"إيدج" و"فاير فوكس"، وإصدار "آي أو إس" لهواتف "آيفون"، بعدما أبدى عدد كبير من المستخدمين انزعاجهم من اختفاء تلك الميزة.

ولم توضح "يوتيوب" نيتها حول إعادة عداد "عدم الإعجاب" على هواتف "أندرويد"؛ ولكن يبدو أنها سترضخ في النهاية لطلب مستخدميها.

ولكن لإعادة عداد "عدم الإعجاب" سيتطلب هذا منك تنزيل امتداد جديد ليوتيوب اسمه "Return YouTube Dislike"، وبمجرد تحميله سيعود العداد بصورة مباشرة على إصدار يوتيوب الموجود لديك.

ويمكن تحميل هذا الامتداد الجديد عبر "يوتيوب" بصورة مجانية، كما أنه لن يستهلك الكثير من بيانات الجهاز أو الهاتف لأن سعته لا تزيد على 10 كيلوبايت فقط.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"يوتيوب" يُعيد ميزةً سَبَق أن ألغاها لإرضاء المعلنين
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب"، تنوي إعادة ميزة رئيسية سَبَق أن ألغتها لإرضاء المعلنين.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" تنوي إعادة عداد "عدد مرات عدم الإعجاب"، الذي سَبَق أن ألغته، بعدما طلب عدد كبير من المعلنين الأمر؛ لعدم تأثيرها على منتجاتهم المختلفة سلبًا.

وتنوي إدارة "يوتيوب" إعادة عداد "عدم الإعجاب" على نسخة الويب في متصفحات "كروم" و"إيدج" و"فاير فوكس"، وإصدار "آي أو إس" لهواتف "آيفون"، بعدما أبدى عدد كبير من المستخدمين انزعاجهم من اختفاء تلك الميزة.

ولم توضح "يوتيوب" نيتها حول إعادة عداد "عدم الإعجاب" على هواتف "أندرويد"؛ ولكن يبدو أنها سترضخ في النهاية لطلب مستخدميها.

ولكن لإعادة عداد "عدم الإعجاب" سيتطلب هذا منك تنزيل امتداد جديد ليوتيوب اسمه "Return YouTube Dislike"، وبمجرد تحميله سيعود العداد بصورة مباشرة على إصدار يوتيوب الموجود لديك.

ويمكن تحميل هذا الامتداد الجديد عبر "يوتيوب" بصورة مجانية، كما أنه لن يستهلك الكثير من بيانات الجهاز أو الهاتف لأن سعته لا تزيد على 10 كيلوبايت فقط.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:20 AM

"يوتيوب" يُعيد ميزةً سَبَق أن ألغاها لإرضاء المعلنين

يمكن تحميل هذا الامتداد الجديد بصورة مجانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,227

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب"، تنوي إعادة ميزة رئيسية سَبَق أن ألغتها لإرضاء المعلنين.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" تنوي إعادة عداد "عدد مرات عدم الإعجاب"، الذي سَبَق أن ألغته، بعدما طلب عدد كبير من المعلنين الأمر؛ لعدم تأثيرها على منتجاتهم المختلفة سلبًا.

وتنوي إدارة "يوتيوب" إعادة عداد "عدم الإعجاب" على نسخة الويب في متصفحات "كروم" و"إيدج" و"فاير فوكس"، وإصدار "آي أو إس" لهواتف "آيفون"، بعدما أبدى عدد كبير من المستخدمين انزعاجهم من اختفاء تلك الميزة.

ولم توضح "يوتيوب" نيتها حول إعادة عداد "عدم الإعجاب" على هواتف "أندرويد"؛ ولكن يبدو أنها سترضخ في النهاية لطلب مستخدميها.

ولكن لإعادة عداد "عدم الإعجاب" سيتطلب هذا منك تنزيل امتداد جديد ليوتيوب اسمه "Return YouTube Dislike"، وبمجرد تحميله سيعود العداد بصورة مباشرة على إصدار يوتيوب الموجود لديك.

ويمكن تحميل هذا الامتداد الجديد عبر "يوتيوب" بصورة مجانية، كما أنه لن يستهلك الكثير من بيانات الجهاز أو الهاتف لأن سعته لا تزيد على 10 كيلوبايت فقط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة