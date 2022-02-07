"تقنية حقل" بتبوك تنظم برنامجًا توعويًا لطلابها عن "آفة المخدرات وأضرارها"

تضمن عرضًا لأنواعها وطرق الإبلاغ والتواصل مع "إدارة المكافحة"

نظَّمت الكلية التقنية بمحافظة حقل ممثلةً بوحدة التوجيه والإرشاد، اليوم برنامجًا توعويًا عن آفة المخدرات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة تبوك.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الوعي لدى منسوبي وطلاب الكلية، والتحذير من خطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، والتحذير من آفة التدخين وطرق الإقلاع عنها.

واشتمل البرنامج على عرض مرئي يوضح أضرار تلك الآفات والتحذير من الوقوع فيها، كما عُرضت عينات ونماذج لبعض أنواع المواد المخدرة وطرق الإبلاغ والتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات.

وكرَّم مشرف الكلية التقنية المهندس عبدالله العاتي في ختام البرنامج ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.