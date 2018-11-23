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الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

أهابت لتحري الدقة في إدخال البيانات واختيار التخصصات حسب الميول والرغبة

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة، وذلك بدءًا من ١٤٤٣/ ٠٤/ ١٦هـ حتى ١٤٤٣/ ٠٤/ ٢٥هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنــي، (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/) للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣/ ١٤٤٢ هـ.

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة، وقسم تقنية الغذاء والبيئة - تخصص الصحة والسلامة المهنية.

‏‎وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية لتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة، وذلك بدءًا من ١٤٤٣/ ٠٤/ ١٦هـ حتى ١٤٤٣/ ٠٤/ ٢٥هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنــي، (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/) للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣/ ١٤٤٢ هـ.

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة، وقسم تقنية الغذاء والبيئة - تخصص الصحة والسلامة المهنية.

‏‎وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية لتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
01:48 AM

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

أهابت لتحري الدقة في إدخال البيانات واختيار التخصصات حسب الميول والرغبة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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238

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة، وذلك بدءًا من ١٤٤٣/ ٠٤/ ١٦هـ حتى ١٤٤٣/ ٠٤/ ٢٥هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنــي، (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/) للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣/ ١٤٤٢ هـ.

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة، وقسم تقنية الغذاء والبيئة - تخصص الصحة والسلامة المهنية.

‏‎وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية لتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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