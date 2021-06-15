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أمريكا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتلقيح ثلثي سكان العالم ضد "كورونا" بنهاية 2022

اتفقا على تعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب قمة بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، خططاً للعمل معاً بهدف وضع حد لوباء كورونا، وتلقيح ما لا يقل عن ثلثي سكان العالم ضد الفيروس بحلول نهاية عام 2022.

وتعهدت واشنطن والتكتل في بيان مشترك، بتعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية، وتعزيز النمو الأخضر، وتعزيز التعاون التجاري، وبناء المزيد من الأمن في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

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أمريكا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتلقيح ثلثي سكان العالم ضد "كورونا" بنهاية 2022
سبق

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب قمة بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، خططاً للعمل معاً بهدف وضع حد لوباء كورونا، وتلقيح ما لا يقل عن ثلثي سكان العالم ضد الفيروس بحلول نهاية عام 2022.

وتعهدت واشنطن والتكتل في بيان مشترك، بتعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية، وتعزيز النمو الأخضر، وتعزيز التعاون التجاري، وبناء المزيد من الأمن في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:24 PM

أمريكا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتلقيح ثلثي سكان العالم ضد "كورونا" بنهاية 2022

اتفقا على تعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب قمة بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، خططاً للعمل معاً بهدف وضع حد لوباء كورونا، وتلقيح ما لا يقل عن ثلثي سكان العالم ضد الفيروس بحلول نهاية عام 2022.

وتعهدت واشنطن والتكتل في بيان مشترك، بتعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية، وتعزيز النمو الأخضر، وتعزيز التعاون التجاري، وبناء المزيد من الأمن في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

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