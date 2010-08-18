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"السيسي" يدعو  رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة القاهرة

قدّمها إليه "عباس كامل"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المكتب في بيان أن دعوة "السيسي" نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع "بينيت" في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن "بينيت" بحث مع "عباس" الجوانب الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى الوساطة المصرية في الوضع الأمني في قطاع غزة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيسي" يدعو  رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة القاهرة
سبق

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المكتب في بيان أن دعوة "السيسي" نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع "بينيت" في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن "بينيت" بحث مع "عباس" الجوانب الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى الوساطة المصرية في الوضع الأمني في قطاع غزة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
05:15 PM

"السيسي" يدعو  رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة القاهرة

قدّمها إليه "عباس كامل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المكتب في بيان أن دعوة "السيسي" نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع "بينيت" في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن "بينيت" بحث مع "عباس" الجوانب الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى الوساطة المصرية في الوضع الأمني في قطاع غزة.

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