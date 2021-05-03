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اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان
سبق

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:22 AM

اجتماع افتراضي يجمع بين وزيري الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين ودراسة عددٍ من البرامج والمبادرات المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير الأستاذة أضواء العريفي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر.

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