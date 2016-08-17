النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

شاهد.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة

في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.

وتفصيلاً، أوضح أحمد الغامدي مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948.300 ريال بعد أن عُثِر عليها مخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته. وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679.000 ريال إلا أن الجمرك أحبط محاولته.

وفي المحاولة الثالثة فشل مسافر في تهريب 415.500 ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مخبأة في "علب معدنية" ضمن أمتعته الشخصية. فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في "بناطيل جينز" كانت ضمن أغراضه الشخصية.

وأوضح "الغامدي" أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يثبتوا جميعاً مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وفي هذا الشأن أكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخراً لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة
سبق

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.

وتفصيلاً، أوضح أحمد الغامدي مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948.300 ريال بعد أن عُثِر عليها مخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته. وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679.000 ريال إلا أن الجمرك أحبط محاولته.

وفي المحاولة الثالثة فشل مسافر في تهريب 415.500 ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مخبأة في "علب معدنية" ضمن أمتعته الشخصية. فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في "بناطيل جينز" كانت ضمن أغراضه الشخصية.

وأوضح "الغامدي" أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يثبتوا جميعاً مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وفي هذا الشأن أكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخراً لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
03:05 PM

شاهد.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة

في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
8,364

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.

وتفصيلاً، أوضح أحمد الغامدي مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948.300 ريال بعد أن عُثِر عليها مخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته. وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679.000 ريال إلا أن الجمرك أحبط محاولته.

وفي المحاولة الثالثة فشل مسافر في تهريب 415.500 ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مخبأة في "علب معدنية" ضمن أمتعته الشخصية. فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في "بناطيل جينز" كانت ضمن أغراضه الشخصية.

وأوضح "الغامدي" أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يثبتوا جميعاً مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وفي هذا الشأن أكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخراً لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,918
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,831
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,795
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,929

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة