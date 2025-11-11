في أكبر حصيلة يومية منذ مايو.. بريطانيا تسجل 532 وفاة بـ"كورونا"

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية لها منذ تسجيل 614 حالة في 12 مايو الماضي.

وذكرت "رويترز" أن السلطات البريطانية سجلت 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.