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"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 3005 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 366.567 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة 3005 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 375.535 إصابة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1.145 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.515 حالة للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 366.567 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 3005 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة 3005 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 375.535 إصابة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1.145 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.515 حالة للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 366.567 حالة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:03 PM

الإمارات تسجل 3005 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 366.567 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة 3005 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 375.535 إصابة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1.145 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.515 حالة للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 366.567 حالة.

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