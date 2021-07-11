النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية

جراحة ناجحة لتثبيت عظم مدور فخذ لتسعينية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 77 عامًا.

وكانت المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين، وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتشكل الجلوكوما خطرًا كبيرًا على العين حيث إنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين، وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية، ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر، لا سمح الله.

ويضم مركز العيون أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة إلى التخدير، كما يضم عددًا من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

من جهة أخرى، تمكن فريق العظام الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر من تثبيت عظم مدور الفخذ لامرأة تسعينية مصابة بتضخم مزمن بالطحال وتكسر في خلايا الدم الحمراء.

وذكرت "صحة جازان" أن المصابة حضرت لقسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب كسر في مدور الفخذ وعدد من الأمراض المزمنة، ونظرًا لصعوبة إجراء العملية قرر الفريق الطبي عرض الحالة على استشاري الطب الاتصالي الخاص بأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث قام بعمل خطة علاجية لتجهيز المريضة للعملية الجراحية.

وأضافت أن فريق العظام الجراحي بالمستشفى أجرى على الفور، بعد انتهاء الخطة العلاجية، عملية تثبيت داخلي للكسر بوساطة مسمار فخذ ديناميكي، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة.

وأبانت بأن الفريق الجراحي بقسم العظام بالمستشفى قام بإجراء 277 عملية جراحة عظام خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 تنوعت ما بين عمليات إصلاح كسر في الفخذ وعمليات تغيير مفصل الفخذ وعمليات تثبيت العظم الخارجي وعمليات إصلاح قطع الوتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية
سبق

أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 77 عامًا.

وكانت المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين، وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتشكل الجلوكوما خطرًا كبيرًا على العين حيث إنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين، وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية، ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر، لا سمح الله.

ويضم مركز العيون أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة إلى التخدير، كما يضم عددًا من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

من جهة أخرى، تمكن فريق العظام الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر من تثبيت عظم مدور الفخذ لامرأة تسعينية مصابة بتضخم مزمن بالطحال وتكسر في خلايا الدم الحمراء.

وذكرت "صحة جازان" أن المصابة حضرت لقسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب كسر في مدور الفخذ وعدد من الأمراض المزمنة، ونظرًا لصعوبة إجراء العملية قرر الفريق الطبي عرض الحالة على استشاري الطب الاتصالي الخاص بأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث قام بعمل خطة علاجية لتجهيز المريضة للعملية الجراحية.

وأضافت أن فريق العظام الجراحي بالمستشفى أجرى على الفور، بعد انتهاء الخطة العلاجية، عملية تثبيت داخلي للكسر بوساطة مسمار فخذ ديناميكي، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة.

وأبانت بأن الفريق الجراحي بقسم العظام بالمستشفى قام بإجراء 277 عملية جراحة عظام خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 تنوعت ما بين عمليات إصلاح كسر في الفخذ وعمليات تغيير مفصل الفخذ وعمليات تثبيت العظم الخارجي وعمليات إصلاح قطع الوتر.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
11:29 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:46 AM

جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية

جراحة ناجحة لتثبيت عظم مدور فخذ لتسعينية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
676

أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 77 عامًا.

وكانت المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين، وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتشكل الجلوكوما خطرًا كبيرًا على العين حيث إنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين، وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية، ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر، لا سمح الله.

ويضم مركز العيون أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة إلى التخدير، كما يضم عددًا من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

من جهة أخرى، تمكن فريق العظام الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر من تثبيت عظم مدور الفخذ لامرأة تسعينية مصابة بتضخم مزمن بالطحال وتكسر في خلايا الدم الحمراء.

وذكرت "صحة جازان" أن المصابة حضرت لقسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب كسر في مدور الفخذ وعدد من الأمراض المزمنة، ونظرًا لصعوبة إجراء العملية قرر الفريق الطبي عرض الحالة على استشاري الطب الاتصالي الخاص بأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث قام بعمل خطة علاجية لتجهيز المريضة للعملية الجراحية.

وأضافت أن فريق العظام الجراحي بالمستشفى أجرى على الفور، بعد انتهاء الخطة العلاجية، عملية تثبيت داخلي للكسر بوساطة مسمار فخذ ديناميكي، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة.

وأبانت بأن الفريق الجراحي بقسم العظام بالمستشفى قام بإجراء 277 عملية جراحة عظام خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 تنوعت ما بين عمليات إصلاح كسر في الفخذ وعمليات تغيير مفصل الفخذ وعمليات تثبيت العظم الخارجي وعمليات إصلاح قطع الوتر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة