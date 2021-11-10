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تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

يلتقي رئيس الوزراء وكبار المسؤولين ويوقّع مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لجمهورية كرواتيا، تستمر عدة أيام، لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.

ويلتقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل الزيارة رئيسَ وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكرواتي غوردن غيرليتش جاردن رادمان، ووزيرة الثقافة نينا أوبولين، ورئيس البرلمان.

وستشهد زيارة وزير الشؤون الإسلامية -التي تُعد الأولى لجمهورية كرواتيا- توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين المملكة ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمهورية كرواتيا ممثلةً في المشيخة الإسلامية؛ تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

يشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، وزيارة المشيخة الإسلامية وعدد من المرافق التابعة لها؛ للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التواصل مع المشيخات الإسلامية والعاملين في مجالات العمل الإسلامي لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيزًا لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم
سبق

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لجمهورية كرواتيا، تستمر عدة أيام، لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.

ويلتقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل الزيارة رئيسَ وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكرواتي غوردن غيرليتش جاردن رادمان، ووزيرة الثقافة نينا أوبولين، ورئيس البرلمان.

وستشهد زيارة وزير الشؤون الإسلامية -التي تُعد الأولى لجمهورية كرواتيا- توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين المملكة ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمهورية كرواتيا ممثلةً في المشيخة الإسلامية؛ تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

يشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، وزيارة المشيخة الإسلامية وعدد من المرافق التابعة لها؛ للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التواصل مع المشيخات الإسلامية والعاملين في مجالات العمل الإسلامي لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيزًا لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:24 AM

تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم

يلتقي رئيس الوزراء وكبار المسؤولين ويوقّع مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,458

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لجمهورية كرواتيا، تستمر عدة أيام، لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.

ويلتقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل الزيارة رئيسَ وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكرواتي غوردن غيرليتش جاردن رادمان، ووزيرة الثقافة نينا أوبولين، ورئيس البرلمان.

وستشهد زيارة وزير الشؤون الإسلامية -التي تُعد الأولى لجمهورية كرواتيا- توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين المملكة ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمهورية كرواتيا ممثلةً في المشيخة الإسلامية؛ تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

يشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، وزيارة المشيخة الإسلامية وعدد من المرافق التابعة لها؛ للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التواصل مع المشيخات الإسلامية والعاملين في مجالات العمل الإسلامي لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيزًا لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

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