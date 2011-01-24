النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات "نقي" في 4 أماكن بمكة

نظمته "كفى" بإشراف أمانة العاصمة.. وأقلع فيه 300 شخص

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، حملة مبادرة "نقي" والتي نظمتها بالشراكة مع التجمع الصحي بمكة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية في أربعة من أهم مماشي العاصمة المقدسة، والتي كانت ثمرتها أكثر من ٣٠٠ شخص أقلعوا عن السموم من كلا الجنسين.

من جهته ذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الفعاليات والتي أقيمت بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشراكة التجمع الصحي ممثلاً في برنامج مكافحة التدخين، وشملت على مدى أسبوعين مماشي حجز الشرائع، حديقة الحسينية، بطحاء قريش والشوقية استفاد منها 20 ألف زائر وزائرة من مرتادي الممشى، والذين تعرفوا على الأركان التوعوية المختلفة لكفى والجهات المشاركة.

ولفت إلى أن أبرزها كان ركن التوعية والتثقيف، وركن الكشف والعلامات الحيوية، وركن الاحترازات الوقائية، وركن الاستشارات والعلاجات، وركن الترفيه والألعاب الحركية وركن الهدايا والتوزيعات.

وأشار "الحمدان" إلى أن التفاعل كان كبيراً من رواد الممشى، من مختلف الفئات العمرية، والذين قال بعضهم أنهم حضروا للممشى فور سماعهم عن فعالية ممشى نقي للاستفادة من خدماته المتنوعة ومعرفة كيفية التخلص من السموم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن الآفات.

وفي ختام الفعالية كرمت (كفى) الشركاء والفرق التطوعية والجهات الراعية التي أسهمت في نجاح الفعاليات على مدى الأسابيع الماضية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات "نقي" في 4 أماكن بمكة
سبق

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، حملة مبادرة "نقي" والتي نظمتها بالشراكة مع التجمع الصحي بمكة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية في أربعة من أهم مماشي العاصمة المقدسة، والتي كانت ثمرتها أكثر من ٣٠٠ شخص أقلعوا عن السموم من كلا الجنسين.

من جهته ذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الفعاليات والتي أقيمت بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشراكة التجمع الصحي ممثلاً في برنامج مكافحة التدخين، وشملت على مدى أسبوعين مماشي حجز الشرائع، حديقة الحسينية، بطحاء قريش والشوقية استفاد منها 20 ألف زائر وزائرة من مرتادي الممشى، والذين تعرفوا على الأركان التوعوية المختلفة لكفى والجهات المشاركة.

ولفت إلى أن أبرزها كان ركن التوعية والتثقيف، وركن الكشف والعلامات الحيوية، وركن الاحترازات الوقائية، وركن الاستشارات والعلاجات، وركن الترفيه والألعاب الحركية وركن الهدايا والتوزيعات.

وأشار "الحمدان" إلى أن التفاعل كان كبيراً من رواد الممشى، من مختلف الفئات العمرية، والذين قال بعضهم أنهم حضروا للممشى فور سماعهم عن فعالية ممشى نقي للاستفادة من خدماته المتنوعة ومعرفة كيفية التخلص من السموم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن الآفات.

وفي ختام الفعالية كرمت (كفى) الشركاء والفرق التطوعية والجهات الراعية التي أسهمت في نجاح الفعاليات على مدى الأسابيع الماضية.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:59 PM

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات "نقي" في 4 أماكن بمكة

نظمته "كفى" بإشراف أمانة العاصمة.. وأقلع فيه 300 شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
56

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، حملة مبادرة "نقي" والتي نظمتها بالشراكة مع التجمع الصحي بمكة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية في أربعة من أهم مماشي العاصمة المقدسة، والتي كانت ثمرتها أكثر من ٣٠٠ شخص أقلعوا عن السموم من كلا الجنسين.

من جهته ذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الفعاليات والتي أقيمت بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشراكة التجمع الصحي ممثلاً في برنامج مكافحة التدخين، وشملت على مدى أسبوعين مماشي حجز الشرائع، حديقة الحسينية، بطحاء قريش والشوقية استفاد منها 20 ألف زائر وزائرة من مرتادي الممشى، والذين تعرفوا على الأركان التوعوية المختلفة لكفى والجهات المشاركة.

ولفت إلى أن أبرزها كان ركن التوعية والتثقيف، وركن الكشف والعلامات الحيوية، وركن الاحترازات الوقائية، وركن الاستشارات والعلاجات، وركن الترفيه والألعاب الحركية وركن الهدايا والتوزيعات.

وأشار "الحمدان" إلى أن التفاعل كان كبيراً من رواد الممشى، من مختلف الفئات العمرية، والذين قال بعضهم أنهم حضروا للممشى فور سماعهم عن فعالية ممشى نقي للاستفادة من خدماته المتنوعة ومعرفة كيفية التخلص من السموم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن الآفات.

وفي ختام الفعالية كرمت (كفى) الشركاء والفرق التطوعية والجهات الراعية التي أسهمت في نجاح الفعاليات على مدى الأسابيع الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة