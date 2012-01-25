"الشورى" يطالب "المساحة الجيولوجية" بتفعيل الضوابط البيئية للأنشطة التعدينية

دعا مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى التوعية باستخدام الأجهزة الإلكترونية

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "15" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ في قرارٍ أصدره بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.

وقال "الشورى": على هيئة المساحة الجيولوجية التنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس م. نبيه البراهيم.

من ناحية أخرى، أوضح "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441 هـ، أنه على المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.

وأضاف المجلس: على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، التوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصّص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

وأردف: على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إعادة النظر في هيكلته وتوجّهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقّق كفاءة الإنفاق.

هذا وقد وافق على مشروع نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.