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في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية ضد "كورونا".. إغلاق صحن المطاف بالحرم المكي

الصور تُظهر خلوه حول الكعبة من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، مساء اليوم، صوراً للحرم المكي الشريف بعد أن تقرر إغلاقه بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، كما أظهرت الصور إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة بعد أن دخل حيز التنفيذ.

وأظهرت الصور خلو صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء، تنفيذاً لقرار إغلاقه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة صحن المطاف الحرم المكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية ضد "كورونا".. إغلاق صحن المطاف بالحرم المكي
سبق

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، مساء اليوم، صوراً للحرم المكي الشريف بعد أن تقرر إغلاقه بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، كما أظهرت الصور إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة بعد أن دخل حيز التنفيذ.

وأظهرت الصور خلو صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء، تنفيذاً لقرار إغلاقه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:43 PM

في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية ضد "كورونا".. إغلاق صحن المطاف بالحرم المكي

الصور تُظهر خلوه حول الكعبة من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي ياسر بخش، مساء اليوم، صوراً للحرم المكي الشريف بعد أن تقرر إغلاقه بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، كما أظهرت الصور إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة بعد أن دخل حيز التنفيذ.

وأظهرت الصور خلو صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء، تنفيذاً لقرار إغلاقه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

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