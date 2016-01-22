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"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه

دهنته بلون فسفوري وأضاءت لوحات الاتجاه ووضعت علامات تحذيرية

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.

بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي شاهد كيف "تجاوبت" جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة

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"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه
سبق

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
07:41 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:55 PM

"شعبة السلامة المرورية" بالعاصمة المقدسة تتفاعل مع تقرير "رصيف مرتفع" وتوجه

دهنته بلون فسفوري وأضاءت لوحات الاتجاه ووضعت علامات تحذيرية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
4,577

تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد كيف تجاوبت جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة"، ووجه مدير مرور العاصمة المقدسة شعبة السلامة المرورية بمعالجة الرصيف، والتي بدورها دهنت الرصيف بلون فسفوري وأضاءت لوحات تحديد الاتجاه، ووضعت علامات تحذيرية في مدخل الرصيف.

وبدورهم، أشاد مستخدمو الطريق بتجاوب مرور العاصمة المقدسة مع التقرير والطريقة التي تم بها تنفيذ ودهن الرصيف.

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200 مليون

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