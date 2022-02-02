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في نسختها الـ18.. كأس العالم للأندية تنطلق غداً في أبوظبي

بمشاركة الهلال والأهلي والجزيرة

بمشاركة ثلاثة أندية عربية وهي: (الهلال السعودي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي)، تنطلق، غداً الخميس، بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الـ18 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 12 فبراير (الجاري).

وتلعب البطولة من أربعة أدوار، ويشارك فيها: الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا) والأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا)، والجزيرة الإماراتي (بطل الدوري ومستضيف البطولة)، وتشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - أمريكا الجنوبية)، ومونتري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف - أمريكا الشمالية)، ونادي بيراي التاهيتي الذي يشارك عن قارة (أوقيانوسيا) بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في نسختها الـ18.. كأس العالم للأندية تنطلق غداً في أبوظبي
سبق

بمشاركة ثلاثة أندية عربية وهي: (الهلال السعودي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي)، تنطلق، غداً الخميس، بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الـ18 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 12 فبراير (الجاري).

وتلعب البطولة من أربعة أدوار، ويشارك فيها: الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا) والأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا)، والجزيرة الإماراتي (بطل الدوري ومستضيف البطولة)، وتشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - أمريكا الجنوبية)، ومونتري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف - أمريكا الشمالية)، ونادي بيراي التاهيتي الذي يشارك عن قارة (أوقيانوسيا) بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:45 PM

في نسختها الـ18.. كأس العالم للأندية تنطلق غداً في أبوظبي

بمشاركة الهلال والأهلي والجزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمشاركة ثلاثة أندية عربية وهي: (الهلال السعودي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي)، تنطلق، غداً الخميس، بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الـ18 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 12 فبراير (الجاري).

وتلعب البطولة من أربعة أدوار، ويشارك فيها: الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا) والأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا)، والجزيرة الإماراتي (بطل الدوري ومستضيف البطولة)، وتشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - أمريكا الجنوبية)، ومونتري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف - أمريكا الشمالية)، ونادي بيراي التاهيتي الذي يشارك عن قارة (أوقيانوسيا) بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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