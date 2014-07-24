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وظائف على ورق.. مرشدو باصات يلجأون لوزارة الحج: استبدلنا بأجانب!

النقابة تمتنع عن الرد وتبرر سبب عدم ردها على "سبق"

لجأ عدد من الشباب السعوديين إلى وزارة الحج والعمرة، يشكون فيها "النقابة العامة للسيارات" بعد أن وقّعت معهم عقودًا لأعمال موسمية خلال فترة الحج، ليتفاجؤوا بفصلهم واستبدالهم بأجانب قبيل بدء الموسم؛ على حد قولهم.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قال فيها الشباب المتضررون: نحن مجموعة شباب سعوديون، وقّعنا عقودًا مع النقابة العامة للسيارات كعمل موسمي فترة الحج ‏(مرشدين) والتزما بمضمون تلك العقود؛ وحضرنا بحسب الرسائل النصية لموعد التجمع ‏بحي النسيم؛ حينها اعتذروا عن ذلك الموعد بحجة عدم توفر باصات تكفي العدد، إلى جانب عدم وجود تصاريح عمل في المشاعر المقدسة، وظللنا على هذه المراجعات والوعود، لنلجأ في نهاية المطاف إلى المسؤولين في مقر النقابة للسيارات الكائن في حي أم الجود، ووعدونا المسؤولين بصرف مبالغ مالية مقابل العقود التي تم إبرامها معنا، والعودة إلى بيوتنا لنبقى على انتظار اتصال أو رسائل.

وأضافوا: عند عودتنا إلى بيوتنا وصلتنا رسائل تفيد بفصلنا؛ بحجة أننا لم نحضر وأننا انسحبنا؛ وهذا بهتان وافتراء وغير صحيح، وعند تواصلنا لم نجد جوابًا ولا مبررًا، وتم استبدالنا بأجانب من الجنسية البرماوية؛ على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا لطلب التوظيف الموسمي بناءً على تصريحات قبيل موسم الحج بتوظيف 1800 شاب سعودي جامعي؛ غير أنه تم فصل غالبيتهم فصلًا تعسفيًّا.

ولفت المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارة الحج والعمرة؛ مطالبين المسؤولين فيها بضرورة فتح ملف تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين.

فيما امتنعت النقابة العامة للسيارات عن الرد على استفسار "سبق" بحجة أنها ردت على وسيلة إعلامية أخرى!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وظائف على ورق.. مرشدو باصات يلجأون لوزارة الحج: استبدلنا بأجانب!
سبق

لجأ عدد من الشباب السعوديين إلى وزارة الحج والعمرة، يشكون فيها "النقابة العامة للسيارات" بعد أن وقّعت معهم عقودًا لأعمال موسمية خلال فترة الحج، ليتفاجؤوا بفصلهم واستبدالهم بأجانب قبيل بدء الموسم؛ على حد قولهم.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قال فيها الشباب المتضررون: نحن مجموعة شباب سعوديون، وقّعنا عقودًا مع النقابة العامة للسيارات كعمل موسمي فترة الحج ‏(مرشدين) والتزما بمضمون تلك العقود؛ وحضرنا بحسب الرسائل النصية لموعد التجمع ‏بحي النسيم؛ حينها اعتذروا عن ذلك الموعد بحجة عدم توفر باصات تكفي العدد، إلى جانب عدم وجود تصاريح عمل في المشاعر المقدسة، وظللنا على هذه المراجعات والوعود، لنلجأ في نهاية المطاف إلى المسؤولين في مقر النقابة للسيارات الكائن في حي أم الجود، ووعدونا المسؤولين بصرف مبالغ مالية مقابل العقود التي تم إبرامها معنا، والعودة إلى بيوتنا لنبقى على انتظار اتصال أو رسائل.

وأضافوا: عند عودتنا إلى بيوتنا وصلتنا رسائل تفيد بفصلنا؛ بحجة أننا لم نحضر وأننا انسحبنا؛ وهذا بهتان وافتراء وغير صحيح، وعند تواصلنا لم نجد جوابًا ولا مبررًا، وتم استبدالنا بأجانب من الجنسية البرماوية؛ على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا لطلب التوظيف الموسمي بناءً على تصريحات قبيل موسم الحج بتوظيف 1800 شاب سعودي جامعي؛ غير أنه تم فصل غالبيتهم فصلًا تعسفيًّا.

ولفت المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارة الحج والعمرة؛ مطالبين المسؤولين فيها بضرورة فتح ملف تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين.

فيما امتنعت النقابة العامة للسيارات عن الرد على استفسار "سبق" بحجة أنها ردت على وسيلة إعلامية أخرى!

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
04:07 PM

وظائف على ورق.. مرشدو باصات يلجأون لوزارة الحج: استبدلنا بأجانب!

النقابة تمتنع عن الرد وتبرر سبب عدم ردها على "سبق"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
6,607

لجأ عدد من الشباب السعوديين إلى وزارة الحج والعمرة، يشكون فيها "النقابة العامة للسيارات" بعد أن وقّعت معهم عقودًا لأعمال موسمية خلال فترة الحج، ليتفاجؤوا بفصلهم واستبدالهم بأجانب قبيل بدء الموسم؛ على حد قولهم.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قال فيها الشباب المتضررون: نحن مجموعة شباب سعوديون، وقّعنا عقودًا مع النقابة العامة للسيارات كعمل موسمي فترة الحج ‏(مرشدين) والتزما بمضمون تلك العقود؛ وحضرنا بحسب الرسائل النصية لموعد التجمع ‏بحي النسيم؛ حينها اعتذروا عن ذلك الموعد بحجة عدم توفر باصات تكفي العدد، إلى جانب عدم وجود تصاريح عمل في المشاعر المقدسة، وظللنا على هذه المراجعات والوعود، لنلجأ في نهاية المطاف إلى المسؤولين في مقر النقابة للسيارات الكائن في حي أم الجود، ووعدونا المسؤولين بصرف مبالغ مالية مقابل العقود التي تم إبرامها معنا، والعودة إلى بيوتنا لنبقى على انتظار اتصال أو رسائل.

وأضافوا: عند عودتنا إلى بيوتنا وصلتنا رسائل تفيد بفصلنا؛ بحجة أننا لم نحضر وأننا انسحبنا؛ وهذا بهتان وافتراء وغير صحيح، وعند تواصلنا لم نجد جوابًا ولا مبررًا، وتم استبدالنا بأجانب من الجنسية البرماوية؛ على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا لطلب التوظيف الموسمي بناءً على تصريحات قبيل موسم الحج بتوظيف 1800 شاب سعودي جامعي؛ غير أنه تم فصل غالبيتهم فصلًا تعسفيًّا.

ولفت المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارة الحج والعمرة؛ مطالبين المسؤولين فيها بضرورة فتح ملف تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين.

فيما امتنعت النقابة العامة للسيارات عن الرد على استفسار "سبق" بحجة أنها ردت على وسيلة إعلامية أخرى!

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