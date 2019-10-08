النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخّل طبي يُنقذ فتاة من نزيف وتكتل للدم بالمبيض الأيمن

جراحة أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ في إجراء عملية لفتاة بالعقد الثاني من عمرها، تبلغ من العمر 17 عامًا بعد وجود نزيف بالبطن مع تكتل للدم والتفاف كامل للمبيض الأيمن، مع حدوث غرغرينة كاملة للمبيض، استوجبت إزالة المبيض الأيمن مع الحفاظ على الأنبوب الأيمن، وتم تنظيف كمية الدم داخل تجويف البطن.

وكانت الفتاه تعاني من آلام بالبطن، وتوجهت لمستشفى الملك عبدالعزيز، وأجريت لها جميع الفحوصات التي أظهرت وجود كيس على المبيض الأيمن حوالى ٨سم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وقام المستشفى بعمل تحويل للمريضة إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف عن طريق التنسيق الطبي الطارئ؛ ولكن أم الفتاة رفضت التحويل ووقّعت على الرفض، وخرجت من الطوارئ ضد نصيحة الأطباء المعالجين.

وحضرت المريضة برفقة والدتها بطوارئ النساء والولادة، وتَبَيّن أنها في حالة آلام شديدة بالبطن وعلامات اشتباه وجود نزيف داخلي، وقد تم عمل أشعة تليفزيونية عاجلة أكدت تشخيص الفريق الطبي بـ"النساء والولادة" بوجود نزيف بالبطن واحتمال التفاف كامل للمبيض الأيمن، وعلى الفور تم تحضير المريضة لعمل عملية استكشاف عاجل للبطن بواسطة استشاري النساء والولادة الدكتور طه آدم والفريق الطبي، وللمرة الثانية رفضت أم المريضة التوقيع على العملية، وتم استدعاء المدير المناوب وطبيبة سعودية لمحاولة إقناع الأم بخطورة الحالة وأهمية التدخل الجراحي؛ مما اضطر إدارة المستشفى للتواصل مع أخ المريضة الذي يعمل ممرضًا ورفض الموافقة على إجراء العملية.

وبعد إصرار الفريق الطبي على ضرورة إجراء العملية حفاظًا على حياة البنت؛ وافقت الأم.. والمريضة -ولله الحمد- في حالة جيدة بعد أن خرجت من العمليات، وتم نقلها إلى غرفة الإفاقة، والوضع العام مستقر.

جراحة مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخّل طبي يُنقذ فتاة من نزيف وتكتل للدم بالمبيض الأيمن
سبق

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ في إجراء عملية لفتاة بالعقد الثاني من عمرها، تبلغ من العمر 17 عامًا بعد وجود نزيف بالبطن مع تكتل للدم والتفاف كامل للمبيض الأيمن، مع حدوث غرغرينة كاملة للمبيض، استوجبت إزالة المبيض الأيمن مع الحفاظ على الأنبوب الأيمن، وتم تنظيف كمية الدم داخل تجويف البطن.

وكانت الفتاه تعاني من آلام بالبطن، وتوجهت لمستشفى الملك عبدالعزيز، وأجريت لها جميع الفحوصات التي أظهرت وجود كيس على المبيض الأيمن حوالى ٨سم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وقام المستشفى بعمل تحويل للمريضة إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف عن طريق التنسيق الطبي الطارئ؛ ولكن أم الفتاة رفضت التحويل ووقّعت على الرفض، وخرجت من الطوارئ ضد نصيحة الأطباء المعالجين.

وحضرت المريضة برفقة والدتها بطوارئ النساء والولادة، وتَبَيّن أنها في حالة آلام شديدة بالبطن وعلامات اشتباه وجود نزيف داخلي، وقد تم عمل أشعة تليفزيونية عاجلة أكدت تشخيص الفريق الطبي بـ"النساء والولادة" بوجود نزيف بالبطن واحتمال التفاف كامل للمبيض الأيمن، وعلى الفور تم تحضير المريضة لعمل عملية استكشاف عاجل للبطن بواسطة استشاري النساء والولادة الدكتور طه آدم والفريق الطبي، وللمرة الثانية رفضت أم المريضة التوقيع على العملية، وتم استدعاء المدير المناوب وطبيبة سعودية لمحاولة إقناع الأم بخطورة الحالة وأهمية التدخل الجراحي؛ مما اضطر إدارة المستشفى للتواصل مع أخ المريضة الذي يعمل ممرضًا ورفض الموافقة على إجراء العملية.

وبعد إصرار الفريق الطبي على ضرورة إجراء العملية حفاظًا على حياة البنت؛ وافقت الأم.. والمريضة -ولله الحمد- في حالة جيدة بعد أن خرجت من العمليات، وتم نقلها إلى غرفة الإفاقة، والوضع العام مستقر.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:03 PM

تدخّل طبي يُنقذ فتاة من نزيف وتكتل للدم بالمبيض الأيمن

جراحة أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
2,181

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ في إجراء عملية لفتاة بالعقد الثاني من عمرها، تبلغ من العمر 17 عامًا بعد وجود نزيف بالبطن مع تكتل للدم والتفاف كامل للمبيض الأيمن، مع حدوث غرغرينة كاملة للمبيض، استوجبت إزالة المبيض الأيمن مع الحفاظ على الأنبوب الأيمن، وتم تنظيف كمية الدم داخل تجويف البطن.

وكانت الفتاه تعاني من آلام بالبطن، وتوجهت لمستشفى الملك عبدالعزيز، وأجريت لها جميع الفحوصات التي أظهرت وجود كيس على المبيض الأيمن حوالى ٨سم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وقام المستشفى بعمل تحويل للمريضة إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف عن طريق التنسيق الطبي الطارئ؛ ولكن أم الفتاة رفضت التحويل ووقّعت على الرفض، وخرجت من الطوارئ ضد نصيحة الأطباء المعالجين.

وحضرت المريضة برفقة والدتها بطوارئ النساء والولادة، وتَبَيّن أنها في حالة آلام شديدة بالبطن وعلامات اشتباه وجود نزيف داخلي، وقد تم عمل أشعة تليفزيونية عاجلة أكدت تشخيص الفريق الطبي بـ"النساء والولادة" بوجود نزيف بالبطن واحتمال التفاف كامل للمبيض الأيمن، وعلى الفور تم تحضير المريضة لعمل عملية استكشاف عاجل للبطن بواسطة استشاري النساء والولادة الدكتور طه آدم والفريق الطبي، وللمرة الثانية رفضت أم المريضة التوقيع على العملية، وتم استدعاء المدير المناوب وطبيبة سعودية لمحاولة إقناع الأم بخطورة الحالة وأهمية التدخل الجراحي؛ مما اضطر إدارة المستشفى للتواصل مع أخ المريضة الذي يعمل ممرضًا ورفض الموافقة على إجراء العملية.

وبعد إصرار الفريق الطبي على ضرورة إجراء العملية حفاظًا على حياة البنت؛ وافقت الأم.. والمريضة -ولله الحمد- في حالة جيدة بعد أن خرجت من العمليات، وتم نقلها إلى غرفة الإفاقة، والوضع العام مستقر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,579
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,318

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة