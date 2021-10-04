ضرب عطل تطبيقيْ واتساب والفيسبوك في بعض أنحاء العالم، منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيقين على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
عطل يضرب "الواتساب" و"الفيسبوك" في بعض بلدان العالم
على جميع أنظمة التشغيل
ضرب عطل تطبيقيْ واتساب والفيسبوك في بعض أنحاء العالم، منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيقين على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
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عطل يضرب "الواتساب" و"الفيسبوك" في بعض بلدان العالمهادي العصيمي سبق 2021-10-04
ضرب عطل تطبيقيْ واتساب والفيسبوك في بعض أنحاء العالم، منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيقين على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:10 PM
عطل يضرب "الواتساب" و"الفيسبوك" في بعض بلدان العالم
على جميع أنظمة التشغيل
ضرب عطل تطبيقيْ واتساب والفيسبوك في بعض أنحاء العالم، منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيقين على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
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