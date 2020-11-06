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أمير جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بصبيا

ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة

قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وذلك ضمن جولات أمير المنطقة التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وافتتح خلال الجولة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش شاطئ مركز قوز الجعافرة التابع للمحافظة، وعدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات البلدية والطرق والتعليم والمياه بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية بلغت "٣٠٦،٢١٩،٤١٣" ريالاً.

وتضمنت المشروعات التي افتتحها أمير المنطقة خلال الحفل الذي نظمته محافظة صبيا بهذه المناسبة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش قوز الجعافرة، و١٣ مشروعاً تعليمياً بمبلغ "٦٥،٧٦٨،٢٢٤" ريالاً، و١٤ مشروعاً بلدياً بمحافظة صبيا بقيمة "١٥٠،٩٣٠،٥٤٩" ريالاً، ومشروعات طرق بـ " ٩٧،٤٥٧،٢٧٤" ريالاً.

وشملت المشروعات التي افتتحها أمير جازان عدداً من مشاريع الأنسنة وإنشاء حدائق وساحات وتحسين مداخل المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة "٣٥،٧٣٤،٢٨١" ريالاً، ودرء أخطار السيول بـ ١،٩٦٢،٧٨٦" ريالاً، ومشروعات إنشاء سوق تجاري وتسوير وتطوير وتنظيم مرافق بلدية بمبلغ" ١٥،٠٧٧٥،٦٦٨" ريالاً، ومشروعات بلدية بمركز قوز الجعافرة بمبلغ" ٢٨،٤٧٣،٢٠٠" ريالاً، ومشروعات بلدية العالية بقيمة" ٨،٦٧٥،٧٤٤" ريالاً، إضافة لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى التابعة بقيمة" ٥٢،٣٧١،٦٩٥" ريالاً.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.

كما استعرض أمير المنطقة أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة وغيرها من محافظات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، التي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر محافظة صبيا مركز قوز الجعافرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بصبيا
سبق

قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وذلك ضمن جولات أمير المنطقة التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وافتتح خلال الجولة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش شاطئ مركز قوز الجعافرة التابع للمحافظة، وعدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات البلدية والطرق والتعليم والمياه بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية بلغت "٣٠٦،٢١٩،٤١٣" ريالاً.

وتضمنت المشروعات التي افتتحها أمير المنطقة خلال الحفل الذي نظمته محافظة صبيا بهذه المناسبة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش قوز الجعافرة، و١٣ مشروعاً تعليمياً بمبلغ "٦٥،٧٦٨،٢٢٤" ريالاً، و١٤ مشروعاً بلدياً بمحافظة صبيا بقيمة "١٥٠،٩٣٠،٥٤٩" ريالاً، ومشروعات طرق بـ " ٩٧،٤٥٧،٢٧٤" ريالاً.

وشملت المشروعات التي افتتحها أمير جازان عدداً من مشاريع الأنسنة وإنشاء حدائق وساحات وتحسين مداخل المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة "٣٥،٧٣٤،٢٨١" ريالاً، ودرء أخطار السيول بـ ١،٩٦٢،٧٨٦" ريالاً، ومشروعات إنشاء سوق تجاري وتسوير وتطوير وتنظيم مرافق بلدية بمبلغ" ١٥،٠٧٧٥،٦٦٨" ريالاً، ومشروعات بلدية بمركز قوز الجعافرة بمبلغ" ٢٨،٤٧٣،٢٠٠" ريالاً، ومشروعات بلدية العالية بقيمة" ٨،٦٧٥،٧٤٤" ريالاً، إضافة لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى التابعة بقيمة" ٥٢،٣٧١،٦٩٥" ريالاً.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.

كما استعرض أمير المنطقة أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة وغيرها من محافظات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، التي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
09:40 PM

أمير جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بصبيا

ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وذلك ضمن جولات أمير المنطقة التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وافتتح خلال الجولة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش شاطئ مركز قوز الجعافرة التابع للمحافظة، وعدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات البلدية والطرق والتعليم والمياه بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية بلغت "٣٠٦،٢١٩،٤١٣" ريالاً.

وتضمنت المشروعات التي افتتحها أمير المنطقة خلال الحفل الذي نظمته محافظة صبيا بهذه المناسبة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش قوز الجعافرة، و١٣ مشروعاً تعليمياً بمبلغ "٦٥،٧٦٨،٢٢٤" ريالاً، و١٤ مشروعاً بلدياً بمحافظة صبيا بقيمة "١٥٠،٩٣٠،٥٤٩" ريالاً، ومشروعات طرق بـ " ٩٧،٤٥٧،٢٧٤" ريالاً.

وشملت المشروعات التي افتتحها أمير جازان عدداً من مشاريع الأنسنة وإنشاء حدائق وساحات وتحسين مداخل المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة "٣٥،٧٣٤،٢٨١" ريالاً، ودرء أخطار السيول بـ ١،٩٦٢،٧٨٦" ريالاً، ومشروعات إنشاء سوق تجاري وتسوير وتطوير وتنظيم مرافق بلدية بمبلغ" ١٥،٠٧٧٥،٦٦٨" ريالاً، ومشروعات بلدية بمركز قوز الجعافرة بمبلغ" ٢٨،٤٧٣،٢٠٠" ريالاً، ومشروعات بلدية العالية بقيمة" ٨،٦٧٥،٧٤٤" ريالاً، إضافة لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى التابعة بقيمة" ٥٢،٣٧١،٦٩٥" ريالاً.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.

كما استعرض أمير المنطقة أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة وغيرها من محافظات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، التي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.

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