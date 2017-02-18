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عطاءات السعودية.. توزيع أطنان من السلال الغذائية في حضرموت وحقائب شتوية للمتضررين بمأرب والمهرة

مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 133 طنًا و750 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلو غرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

توزيع 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مأرب

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب في اليمن، استفاد منها 3.600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الجعدة الصحي

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 3,183 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,527 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 690 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 981 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1,269 مريضًا، وعيادة التغذية العلاجية 84 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 7,773 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 745 مستفيدًا، وراجع وقسم المختبر 2,536 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2,481 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 49 مستفيدًا، وقسم التوليد 39 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1,912 فردًا، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.

100 حقيبة شتوية للمتضررين بمحافظة المهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 100 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن، استفاد منها 600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عطاءات السعودية.. توزيع أطنان من السلال الغذائية في حضرموت وحقائب شتوية للمتضررين بمأرب والمهرة
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 133 طنًا و750 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلو غرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

توزيع 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مأرب

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب في اليمن، استفاد منها 3.600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الجعدة الصحي

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 3,183 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,527 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 690 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 981 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1,269 مريضًا، وعيادة التغذية العلاجية 84 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 7,773 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 745 مستفيدًا، وراجع وقسم المختبر 2,536 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2,481 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 49 مستفيدًا، وقسم التوليد 39 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1,912 فردًا، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.

100 حقيبة شتوية للمتضررين بمحافظة المهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 100 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن، استفاد منها 600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:59 PM

عطاءات السعودية.. توزيع أطنان من السلال الغذائية في حضرموت وحقائب شتوية للمتضررين بمأرب والمهرة

مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 133 طنًا و750 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلو غرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

توزيع 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مأرب

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 600 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب في اليمن، استفاد منها 3.600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مركز الجعدة الصحي

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 21,273 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 3,183 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,527 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 690 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 981 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1,269 مريضًا، وعيادة التغذية العلاجية 84 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 7,773 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 745 مستفيدًا، وراجع وقسم المختبر 2,536 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2,481 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 49 مستفيدًا، وقسم التوليد 39 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1,912 فردًا، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.

100 حقيبة شتوية للمتضررين بمحافظة المهرة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 100 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن، استفاد منها 600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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