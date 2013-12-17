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"الأمن البيئي" يضبط (9) مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية الإمام تركي بحائل

بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد .. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل، بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص والصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال لكل مخالفة، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يضبط (9) مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية الإمام تركي بحائل
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل، بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص والصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال لكل مخالفة، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:49 PM

"الأمن البيئي" يضبط (9) مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية الإمام تركي بحائل

بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد .. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل، بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص والصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال لكل مخالفة، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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