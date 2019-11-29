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"معرض الرياض للسيارات" يختتم أنشطته بإجمالي مبيعات 197 مليون ريال

بيعت ٩٢ سيارة.. تجاوز الحضور 100 ألف زائر وكسر رقمين قياسيين بموسوعة جينيس

حقق معرض الرياض للسيارات أرقامًا قياسية؛ حيث بلغت عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليون ريال (52.500.000) مليون دولار؛ فيما تخطّى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر؛ وذلك بحسَب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
ويُعد معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، وأقيم خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019م، وشهد عروضًا للسيارات الكلاسيكية والسيارات النادرة، ودُشّنت فيه سيارة 2030 التي صُنّعت بمواصفات عالمية خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات، وتُعد النسخة الوحيدة في العالم، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
المعرض كسر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس؛ حيث كسر رقم أعلى قفزة بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت ويلز.
يُذكر أن "موسم الرياض" دُشنت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019م، وتمتد حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويقدم لزواره فعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، كما استقطب أشهر المطاعم العالمية.

معرض الرياض للسيارات تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معرض الرياض للسيارات" يختتم أنشطته بإجمالي مبيعات 197 مليون ريال
سبق

حقق معرض الرياض للسيارات أرقامًا قياسية؛ حيث بلغت عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليون ريال (52.500.000) مليون دولار؛ فيما تخطّى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر؛ وذلك بحسَب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
ويُعد معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، وأقيم خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019م، وشهد عروضًا للسيارات الكلاسيكية والسيارات النادرة، ودُشّنت فيه سيارة 2030 التي صُنّعت بمواصفات عالمية خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات، وتُعد النسخة الوحيدة في العالم، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
المعرض كسر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس؛ حيث كسر رقم أعلى قفزة بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت ويلز.
يُذكر أن "موسم الرياض" دُشنت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019م، وتمتد حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويقدم لزواره فعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، كما استقطب أشهر المطاعم العالمية.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
05:41 PM

"معرض الرياض للسيارات" يختتم أنشطته بإجمالي مبيعات 197 مليون ريال

بيعت ٩٢ سيارة.. تجاوز الحضور 100 ألف زائر وكسر رقمين قياسيين بموسوعة جينيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق معرض الرياض للسيارات أرقامًا قياسية؛ حيث بلغت عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليون ريال (52.500.000) مليون دولار؛ فيما تخطّى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر؛ وذلك بحسَب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
ويُعد معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، وأقيم خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019م، وشهد عروضًا للسيارات الكلاسيكية والسيارات النادرة، ودُشّنت فيه سيارة 2030 التي صُنّعت بمواصفات عالمية خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات، وتُعد النسخة الوحيدة في العالم، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
المعرض كسر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس؛ حيث كسر رقم أعلى قفزة بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت ويلز.
يُذكر أن "موسم الرياض" دُشنت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019م، وتمتد حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويقدم لزواره فعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، كما استقطب أشهر المطاعم العالمية.

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70 مليار ..

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26 أكتوبر
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53.8 مليار

53.8 مليار

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