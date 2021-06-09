"سلام".. إطلاق الهوية التجارية المتطورة لشركة الاتصالات المتكاملة

الدوسري: تعكس رغبتنا بالوصول للجميع وتركيز اهتمامنا على العملاء

تم إطلاق "سلام" الهوية التجارية الجديدة لـشركة الاتصالات المتكاملة، مستندةً في رؤيتها إلى التركيز على العميل، من خلال استراتيجيتها الجديدة التي تسعى إلى تمكين الجميع من الوصول إلى آفاق أوسع وبناء مجتمع رقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سلام" المهندس أسامة الدوسري، أن الهوية الجديدة للشركة تعكس رغبتها في الوصول إلى الجميع وتركيز اهتمامها على العملاء؛ وهو ما تجسد في شعار الشركة الجديد "بداية لكل تواصل". وأضاف: "تعكس سلام التزامنا بالقيم والمبادئ الأساسية، التي تتمثل في توفير أنسب الحلول الذكية للعملاء ومساعدتهم بهمة إيجابية".

ركزت "سلام" في الإطلاق على ثلاث نواحٍ أساسية في خدماتها وهي: حلول الألياف البصرية المنزلية (FTTH)، وتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) لشبكة الجيل الخامس 5G، وسلام TV.

كما توفر سلام ضمن مجموعتها، خدمة إنترنت عالي السرعة عبر شبكة الألياف البصرية، التي تُعد خدمة فريدة من نوعها في المملكة، وتوفر سعات تجعلها أسرع 10 مرات في عمليات التحميل، بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ويعكس هوية العلامة التجارية الجديدة، ويبرهن على استراتيجية النمو الطموحة لشركة سلام.

علاوة على ذلك، تهدف "سلام" عبر إطلاق هويتها الجديدة إلى توفير منتجات وخدمات ذات طابع ملائم للعملاء، ومتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وخططها نحو رحلة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن شركة "سلام" قد أطلقت حملة إعلانية متكاملة في الرابع من شهر أبريل الماضي، عبر العديد من وسائل الإعلام؛ بهدف رفع وعي المجتمع بثقافة وقيم الهوية التجارية الجديدة للشركة.