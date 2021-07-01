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شرورة.. القبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

قاموا بإطلاق النار على رجال المكافحة أثناء ضبطهم

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.
وأوضح الرائد النجيدي أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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شرورة.. القبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.
وأوضح الرائد النجيدي أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:31 PM

شرورة.. القبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

قاموا بإطلاق النار على رجال المكافحة أثناء ضبطهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - شرورة
0
2,356

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.
وأوضح الرائد النجيدي أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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