تعرف على أول مصرية تتقلد منصب عمدة بولاية أمريكية

في سابقة هي الأولى

تقلدت ماري ألكسندر، المصرية الأصل، منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية في سابقة هي الأولى، ليتم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لترافق كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا.

وماري ألكسندر كانت تعمل في مجال الضيافة الفندقية، التي تلقت دراستها عنها في ولاية تينيسي، بعدما درست الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقالت إنها قررت ترك العمل في مجال الضيافة الفندقية، لتستقر بعد ذلك في عام 2003 بمدينة بولينجروك بولاية إلينوي، حتى أصبحت عمدة للمدينة بفضل مجهوداتها في العمل المجتمعي، الذي فتح لها المجال في العام فيما بعد.

وعلقت "ماري" على اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم منذ أسبوع تقريباً، مؤكدة أنها لم تتوقع هذا التكريم، وأنه جاء اعترافاً بقيادتها ومبادراتها الرائدة، وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.