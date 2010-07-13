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أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه

فُقد قبل 21 يومًا بعد خروجه من شقة جنوب الرياض

ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:

0503811813

0568915066

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه
سبق

ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:

0503811813

0568915066

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
11:43 PM

أسرة "عايض القحطاني" تدعو للبحث عنه وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه

فُقد قبل 21 يومًا بعد خروجه من شقة جنوب الرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
40,588

ناشدت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مساعدتهم في العثور عليه بعد أن فقدت آثاره منذ 21 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية، قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ 6 أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل 3 أسابيع قالت شقيقته إنه خرج من الشقة ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي، ولم يعد إلى الشقة، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت بأنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه، وما زال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولاً، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة مَن يتعرف على ابنها المفقود إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين:

0503811813

0568915066

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200 مليون

26 ديسمبر
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