النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحسين": الفرق الرقابية للتجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة

التي تحتوي على ألوان وصور أو رموز

أكد الحسـاب الرسمـي للمتحدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة تحتوي على: ألوان، صور أو رموز.
وقال "الحسين"، إن الوزارة توقع الجزاءات المقررة نظاماً على المنشأة مع مصادرة المنتجات المخالفة.
ودعا الحسـاب الرسمـي للمتحـدث باسـم وزارة التجارة، للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغ تجاري أو بالاتصال على رقم 1900.

وأكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال تم عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة .
وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحسين": الفرق الرقابية للتجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة
سبق

أكد الحسـاب الرسمـي للمتحدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة تحتوي على: ألوان، صور أو رموز.
وقال "الحسين"، إن الوزارة توقع الجزاءات المقررة نظاماً على المنشأة مع مصادرة المنتجات المخالفة.
ودعا الحسـاب الرسمـي للمتحـدث باسـم وزارة التجارة، للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغ تجاري أو بالاتصال على رقم 1900.

وأكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال تم عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة .
وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
06:40 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:24 AM

"الحسين": الفرق الرقابية للتجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة

التي تحتوي على ألوان وصور أو رموز

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,933

أكد الحسـاب الرسمـي للمتحدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة تحتوي على: ألوان، صور أو رموز.
وقال "الحسين"، إن الوزارة توقع الجزاءات المقررة نظاماً على المنشأة مع مصادرة المنتجات المخالفة.
ودعا الحسـاب الرسمـي للمتحـدث باسـم وزارة التجارة، للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغ تجاري أو بالاتصال على رقم 1900.

وأكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال تم عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة .
وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة