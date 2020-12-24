"الحسين": الفرق الرقابية للتجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة

التي تحتوي على ألوان وصور أو رموز

أكد الحسـاب الرسمـي للمتحدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت منتجات مخالفة للفطرة السليمة تحتوي على: ألوان، صور أو رموز.

وقال "الحسين"، إن الوزارة توقع الجزاءات المقررة نظاماً على المنشأة مع مصادرة المنتجات المخالفة.

ودعا الحسـاب الرسمـي للمتحـدث باسـم وزارة التجارة، للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغ تجاري أو بالاتصال على رقم 1900.

وأكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال تم عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة .

وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.

وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".