النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القنصلية السعودية في "هيوستن" تحتفل باليوم الوطني الـ 91

"الجبرين" رفع التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين وولي العهد

احتفلت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية الأحد بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حيث رفع القنصل العام للمملكة في هيوستن سعد بن حمد الجبرين التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل شر وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

واستعرض القنصل العام في كلمة ألقاها خلال الحفل مرحلة التأسيس والتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحقبة البناء والنهضة وصولاً إلى مرحلة التحول الإستراتيجي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ونوَّه بأن هذه المرحلة أصبح فيها المواطن السعودي محوراً للتغير والتطور وأصبح المجتمع مهتماً بمقومات وحوافز التنمية البشرية والمادية ليتبوأ مكانه اللائق والمرموق ضمن المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمؤثرة مشيداً بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها وما قامت به من خطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ومنوهاً بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة والتي تعتبر علاقة تاريخية واستراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف صور التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين والتنسيق الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلا البلدين ولله الحمد.

واقتصر حفل القنصلية في ظل جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية على أعضاء البعثة، وعدد من المواطنين من منسوبي شركة أرامكو وشركة سابك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
القنصلية السعودية في "هيوستن" تحتفل باليوم الوطني الـ 91
سبق

احتفلت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية الأحد بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حيث رفع القنصل العام للمملكة في هيوستن سعد بن حمد الجبرين التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل شر وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

واستعرض القنصل العام في كلمة ألقاها خلال الحفل مرحلة التأسيس والتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحقبة البناء والنهضة وصولاً إلى مرحلة التحول الإستراتيجي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ونوَّه بأن هذه المرحلة أصبح فيها المواطن السعودي محوراً للتغير والتطور وأصبح المجتمع مهتماً بمقومات وحوافز التنمية البشرية والمادية ليتبوأ مكانه اللائق والمرموق ضمن المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمؤثرة مشيداً بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها وما قامت به من خطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ومنوهاً بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة والتي تعتبر علاقة تاريخية واستراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف صور التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين والتنسيق الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلا البلدين ولله الحمد.

واقتصر حفل القنصلية في ظل جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية على أعضاء البعثة، وعدد من المواطنين من منسوبي شركة أرامكو وشركة سابك.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:03 AM

القنصلية السعودية في "هيوستن" تحتفل باليوم الوطني الـ 91

"الجبرين" رفع التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين وولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
553

احتفلت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية الأحد بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حيث رفع القنصل العام للمملكة في هيوستن سعد بن حمد الجبرين التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل شر وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

واستعرض القنصل العام في كلمة ألقاها خلال الحفل مرحلة التأسيس والتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحقبة البناء والنهضة وصولاً إلى مرحلة التحول الإستراتيجي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ونوَّه بأن هذه المرحلة أصبح فيها المواطن السعودي محوراً للتغير والتطور وأصبح المجتمع مهتماً بمقومات وحوافز التنمية البشرية والمادية ليتبوأ مكانه اللائق والمرموق ضمن المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمؤثرة مشيداً بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها وما قامت به من خطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ومنوهاً بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة والتي تعتبر علاقة تاريخية واستراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف صور التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين والتنسيق الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلا البلدين ولله الحمد.

واقتصر حفل القنصلية في ظل جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية على أعضاء البعثة، وعدد من المواطنين من منسوبي شركة أرامكو وشركة سابك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,002
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,318

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة