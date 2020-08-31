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الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

{وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}.. الإنسان كائن شديد التعقيد في الغالب؛ معظمه مجهول؛ حتى الآن لم يهتدِ عباقرة الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لسبر أغواره، أو حتى اكتشاف أكثر الأعضاء القيادية في بدنه.. لذلك يتعين التعامل معه وتوظيفه وفقًا لهذه الطاقة الجبارة..

أحيانًا يراودني بعض التردد حول قدرات الناس الذين أوكل إليهم أمر استثماره ودمجه في مشروعات التنمية.. حتى يومنا هذا لم يحسن اتخاذ الإنسان وتشغيله وفقًا لقدرات، بل ذهبوا لفصل البدن عن الروح والعقل.. كما نشعر بأن برامج بناء الإنسان (المجهول) غير مترابطة بما فيه الكفاية؛ لأن انحسار التفكير في زاوية ضيقة لن يفضي لمنتجات بشرية تصنع الروبوت..!!

نأمل استحداث لجنة وطنية للحرفيين، هدفها إنتاج حرفيين رقميين في جميع المسارات المهنية..

وبالمناسبة، يجب معرفة أكثر 10 حقائق حول الجهاز العصبي البشري، وهي:

1 -تبلغ طول جميع الخلايا العصبية في الجسم نحو 965 كم.

2 -يتضاعف حجم دماغ المولود الجديد ثلاث مرات خلال السنة الأولى من عمره.

3 -يتحكم الجانب الأيسر من الدماغ البشري في الجانب الأيمن من الجسم، ويسيطر الجانب الأيمن من الدماغ على الجانب الأيسر من الجسم.

4 -يفقد المولود الجديد نحو نصف الخلايا العصبية قبل ولادته.

5-هناك نحو مليون و350 ألف خلية عصبية في الحبل الشوكي.

6 -يمكن للجهاز العصبي أن ينقل نبضات عصبية بسرعة تصل إلى 100 متر في الثانية، وفي بعض الحالات تكون سرعة الإرسال نحو 180 ميلاً في الساعة.

7 -يمتلك دماغ الرجل 5.6 ضعف المادة الرمادية مقارنةً بالمرأة، لكن دماغ المرأة يحتوي على مادة بيضاء أكثر بعشر مرات مقارنةً بالرجال.

8 -لا يمكن أن يعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح في غياب أيونات البوتاسيوم والصوديوم.

9 -فيتامين "ب" ضروري للنظام العصبي.

10 - هناك 100 مليار خلية عصبية في الدماغ وحده. (المصدر: موقع(health2 .

كل هذه الطاقة والقدرات الجبارة ووزارة الموارد البشرية لم تذهب أبعد من برامج (وظيفتك دكانك).

وخلاصة الكلام هي أن مهام وزارة الموارد البشرية أعمق من أدوار وزارة (العمل) ذات النطاقات.. فهلا تنبَّهوا إلى ذلك؟


الرئيسية/ المملكة

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الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!
سبق

{وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}.. الإنسان كائن شديد التعقيد في الغالب؛ معظمه مجهول؛ حتى الآن لم يهتدِ عباقرة الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لسبر أغواره، أو حتى اكتشاف أكثر الأعضاء القيادية في بدنه.. لذلك يتعين التعامل معه وتوظيفه وفقًا لهذه الطاقة الجبارة..

أحيانًا يراودني بعض التردد حول قدرات الناس الذين أوكل إليهم أمر استثماره ودمجه في مشروعات التنمية.. حتى يومنا هذا لم يحسن اتخاذ الإنسان وتشغيله وفقًا لقدرات، بل ذهبوا لفصل البدن عن الروح والعقل.. كما نشعر بأن برامج بناء الإنسان (المجهول) غير مترابطة بما فيه الكفاية؛ لأن انحسار التفكير في زاوية ضيقة لن يفضي لمنتجات بشرية تصنع الروبوت..!!

نأمل استحداث لجنة وطنية للحرفيين، هدفها إنتاج حرفيين رقميين في جميع المسارات المهنية..

وبالمناسبة، يجب معرفة أكثر 10 حقائق حول الجهاز العصبي البشري، وهي:

1 -تبلغ طول جميع الخلايا العصبية في الجسم نحو 965 كم.

2 -يتضاعف حجم دماغ المولود الجديد ثلاث مرات خلال السنة الأولى من عمره.

3 -يتحكم الجانب الأيسر من الدماغ البشري في الجانب الأيمن من الجسم، ويسيطر الجانب الأيمن من الدماغ على الجانب الأيسر من الجسم.

4 -يفقد المولود الجديد نحو نصف الخلايا العصبية قبل ولادته.

5-هناك نحو مليون و350 ألف خلية عصبية في الحبل الشوكي.

6 -يمكن للجهاز العصبي أن ينقل نبضات عصبية بسرعة تصل إلى 100 متر في الثانية، وفي بعض الحالات تكون سرعة الإرسال نحو 180 ميلاً في الساعة.

7 -يمتلك دماغ الرجل 5.6 ضعف المادة الرمادية مقارنةً بالمرأة، لكن دماغ المرأة يحتوي على مادة بيضاء أكثر بعشر مرات مقارنةً بالرجال.

8 -لا يمكن أن يعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح في غياب أيونات البوتاسيوم والصوديوم.

9 -فيتامين "ب" ضروري للنظام العصبي.

10 - هناك 100 مليار خلية عصبية في الدماغ وحده. (المصدر: موقع(health2 .

كل هذه الطاقة والقدرات الجبارة ووزارة الموارد البشرية لم تذهب أبعد من برامج (وظيفتك دكانك).

وخلاصة الكلام هي أن مهام وزارة الموارد البشرية أعمق من أدوار وزارة (العمل) ذات النطاقات.. فهلا تنبَّهوا إلى ذلك؟


31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:53 PM

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ - الرياض
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{وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}.. الإنسان كائن شديد التعقيد في الغالب؛ معظمه مجهول؛ حتى الآن لم يهتدِ عباقرة الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لسبر أغواره، أو حتى اكتشاف أكثر الأعضاء القيادية في بدنه.. لذلك يتعين التعامل معه وتوظيفه وفقًا لهذه الطاقة الجبارة..

أحيانًا يراودني بعض التردد حول قدرات الناس الذين أوكل إليهم أمر استثماره ودمجه في مشروعات التنمية.. حتى يومنا هذا لم يحسن اتخاذ الإنسان وتشغيله وفقًا لقدرات، بل ذهبوا لفصل البدن عن الروح والعقل.. كما نشعر بأن برامج بناء الإنسان (المجهول) غير مترابطة بما فيه الكفاية؛ لأن انحسار التفكير في زاوية ضيقة لن يفضي لمنتجات بشرية تصنع الروبوت..!!

نأمل استحداث لجنة وطنية للحرفيين، هدفها إنتاج حرفيين رقميين في جميع المسارات المهنية..

وبالمناسبة، يجب معرفة أكثر 10 حقائق حول الجهاز العصبي البشري، وهي:

1 -تبلغ طول جميع الخلايا العصبية في الجسم نحو 965 كم.

2 -يتضاعف حجم دماغ المولود الجديد ثلاث مرات خلال السنة الأولى من عمره.

3 -يتحكم الجانب الأيسر من الدماغ البشري في الجانب الأيمن من الجسم، ويسيطر الجانب الأيمن من الدماغ على الجانب الأيسر من الجسم.

4 -يفقد المولود الجديد نحو نصف الخلايا العصبية قبل ولادته.

5-هناك نحو مليون و350 ألف خلية عصبية في الحبل الشوكي.

6 -يمكن للجهاز العصبي أن ينقل نبضات عصبية بسرعة تصل إلى 100 متر في الثانية، وفي بعض الحالات تكون سرعة الإرسال نحو 180 ميلاً في الساعة.

7 -يمتلك دماغ الرجل 5.6 ضعف المادة الرمادية مقارنةً بالمرأة، لكن دماغ المرأة يحتوي على مادة بيضاء أكثر بعشر مرات مقارنةً بالرجال.

8 -لا يمكن أن يعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح في غياب أيونات البوتاسيوم والصوديوم.

9 -فيتامين "ب" ضروري للنظام العصبي.

10 - هناك 100 مليار خلية عصبية في الدماغ وحده. (المصدر: موقع(health2 .

كل هذه الطاقة والقدرات الجبارة ووزارة الموارد البشرية لم تذهب أبعد من برامج (وظيفتك دكانك).

وخلاصة الكلام هي أن مهام وزارة الموارد البشرية أعمق من أدوار وزارة (العمل) ذات النطاقات.. فهلا تنبَّهوا إلى ذلك؟


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