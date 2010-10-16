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"الجمعية السعودية" تنظّم مؤتمر التوعية بمرض التهاب الجلد التأتبي

بحضور أطباء متخصصين من خارج وداخل المملكة

نظّمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، فعاليات المؤتمر التوعوي الأضخم من نوعه عن أمراض الجلد بمحافظة جدة، والذي ركز على مرض التهاب الجلد التأتبي.

جاء ذلك، بمشاركة نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، قدّموا العديد من المحاضرات العلمية التي دار محورها حول طب الجلد للكبار والأطفال.

وشهد المؤتمر إعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحطيم الرقم القياسي لأكبر جملة مكتوبة بالأقلام في العالم التي تهدف إلى إعادة كتابة قصص مرضى التهاب الجلد التأتبي في المملكة، تحت اسم شركة "آبفي"، بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد.

وضم المؤتمر، مجموعةً كبيرة من المتحدثين المحليين والعالميين، وناقش عدة ملخصات بحثية تناولت مرض التهاب الجلد التأتبي، وأعراضه وتشخيصه وطرق علاجه وأسباب حدوثه وأنواعه، وما إذا كانت هناك أسباب تساعد على إثارة مرض التهاب الجلد التأتبي وظهوره وأحدث طرق العلاج منه.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العقيل: إن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي الرفيع للمتحدثين.

وأشار إلى أن انعقاده يأتي انطلاقًا من مبدأ الارتقاء بالتوعية الصحية لفائدة للمجتمع.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف رفع المستوى الطبي والعلمي والمهارات العلاجية للأطباء، والتعرف على أحدث طرق علاج وتشخيص الأمراض الجلدية وأهمية اكتشافها مبكرًا؛ تفاديًا لأي عواقب محتملة.

من جانبه، قال استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور عصام حمادة: إن إقامة مثل هذه المؤتمرات يشكل فرصة للأطباء والمختصين بالقطاعات الصحية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجهود الطبية في مجال أمراض الجلد.

وأضاف أن ذلك يقع في صلب اهتمامات القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.

وحث الدكتور "عصام" جميع الأطباء والاستشاريين على استثمار وجود هذه النخبة من أقطاب أمراض الجلد وممثلي الشركات الطبية العالمية؛ لا سيما أن المؤتمر يُعقد حضوريًّا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجمعية السعودية" تنظّم مؤتمر التوعية بمرض التهاب الجلد التأتبي
سبق

نظّمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، فعاليات المؤتمر التوعوي الأضخم من نوعه عن أمراض الجلد بمحافظة جدة، والذي ركز على مرض التهاب الجلد التأتبي.

جاء ذلك، بمشاركة نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، قدّموا العديد من المحاضرات العلمية التي دار محورها حول طب الجلد للكبار والأطفال.

وشهد المؤتمر إعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحطيم الرقم القياسي لأكبر جملة مكتوبة بالأقلام في العالم التي تهدف إلى إعادة كتابة قصص مرضى التهاب الجلد التأتبي في المملكة، تحت اسم شركة "آبفي"، بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد.

وضم المؤتمر، مجموعةً كبيرة من المتحدثين المحليين والعالميين، وناقش عدة ملخصات بحثية تناولت مرض التهاب الجلد التأتبي، وأعراضه وتشخيصه وطرق علاجه وأسباب حدوثه وأنواعه، وما إذا كانت هناك أسباب تساعد على إثارة مرض التهاب الجلد التأتبي وظهوره وأحدث طرق العلاج منه.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العقيل: إن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي الرفيع للمتحدثين.

وأشار إلى أن انعقاده يأتي انطلاقًا من مبدأ الارتقاء بالتوعية الصحية لفائدة للمجتمع.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف رفع المستوى الطبي والعلمي والمهارات العلاجية للأطباء، والتعرف على أحدث طرق علاج وتشخيص الأمراض الجلدية وأهمية اكتشافها مبكرًا؛ تفاديًا لأي عواقب محتملة.

من جانبه، قال استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور عصام حمادة: إن إقامة مثل هذه المؤتمرات يشكل فرصة للأطباء والمختصين بالقطاعات الصحية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجهود الطبية في مجال أمراض الجلد.

وأضاف أن ذلك يقع في صلب اهتمامات القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.

وحث الدكتور "عصام" جميع الأطباء والاستشاريين على استثمار وجود هذه النخبة من أقطاب أمراض الجلد وممثلي الشركات الطبية العالمية؛ لا سيما أن المؤتمر يُعقد حضوريًّا.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
05:07 PM

"الجمعية السعودية" تنظّم مؤتمر التوعية بمرض التهاب الجلد التأتبي

بحضور أطباء متخصصين من خارج وداخل المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظّمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، فعاليات المؤتمر التوعوي الأضخم من نوعه عن أمراض الجلد بمحافظة جدة، والذي ركز على مرض التهاب الجلد التأتبي.

جاء ذلك، بمشاركة نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، قدّموا العديد من المحاضرات العلمية التي دار محورها حول طب الجلد للكبار والأطفال.

وشهد المؤتمر إعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحطيم الرقم القياسي لأكبر جملة مكتوبة بالأقلام في العالم التي تهدف إلى إعادة كتابة قصص مرضى التهاب الجلد التأتبي في المملكة، تحت اسم شركة "آبفي"، بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد.

وضم المؤتمر، مجموعةً كبيرة من المتحدثين المحليين والعالميين، وناقش عدة ملخصات بحثية تناولت مرض التهاب الجلد التأتبي، وأعراضه وتشخيصه وطرق علاجه وأسباب حدوثه وأنواعه، وما إذا كانت هناك أسباب تساعد على إثارة مرض التهاب الجلد التأتبي وظهوره وأحدث طرق العلاج منه.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العقيل: إن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي الرفيع للمتحدثين.

وأشار إلى أن انعقاده يأتي انطلاقًا من مبدأ الارتقاء بالتوعية الصحية لفائدة للمجتمع.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف رفع المستوى الطبي والعلمي والمهارات العلاجية للأطباء، والتعرف على أحدث طرق علاج وتشخيص الأمراض الجلدية وأهمية اكتشافها مبكرًا؛ تفاديًا لأي عواقب محتملة.

من جانبه، قال استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور عصام حمادة: إن إقامة مثل هذه المؤتمرات يشكل فرصة للأطباء والمختصين بالقطاعات الصحية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجهود الطبية في مجال أمراض الجلد.

وأضاف أن ذلك يقع في صلب اهتمامات القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.

وحث الدكتور "عصام" جميع الأطباء والاستشاريين على استثمار وجود هذه النخبة من أقطاب أمراض الجلد وممثلي الشركات الطبية العالمية؛ لا سيما أن المؤتمر يُعقد حضوريًّا.

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