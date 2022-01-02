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"أبوفيس".. كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير في هذا التوقيت

سيصل إلى مدارات الأقمار الاصطناعية الثابتة حول الكرة الأرضية

حذّر مصدر علمي روسي، من أن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جداً من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الاصطناعية الثابتة حول الأرض.

وذكر مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية؛ التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطراً شديداً، يبلغ نحو 400 متر ويزن نحو 30 طناً.

ووفقاً لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 أبريل 2029، أي بعد يومٍ واحدٍ من الاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.

يشير الخبراء إلى أن قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميغا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفياتي عام 1961.

وأضاف المصدر وفق "روسيا اليوم": "قد تصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، من موقع وقوع الجرم السماوي إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 متراً في الثانية على الأقل".

يُشار إلى أن الأجسام الفضائية الكبيرة، تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها على كيلومتر واحد، ومعروفة على الأرض نحو 120 حفرة نيزكية كبيرة جداً، وأكبرها هو منخفض بوبيجاي في شمال المصطبة السيبيرية في روسيا.

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"أبوفيس".. كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير في هذا التوقيت
سبق

حذّر مصدر علمي روسي، من أن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جداً من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الاصطناعية الثابتة حول الأرض.

وذكر مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية؛ التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطراً شديداً، يبلغ نحو 400 متر ويزن نحو 30 طناً.

ووفقاً لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 أبريل 2029، أي بعد يومٍ واحدٍ من الاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.

يشير الخبراء إلى أن قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميغا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفياتي عام 1961.

وأضاف المصدر وفق "روسيا اليوم": "قد تصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، من موقع وقوع الجرم السماوي إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 متراً في الثانية على الأقل".

يُشار إلى أن الأجسام الفضائية الكبيرة، تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها على كيلومتر واحد، ومعروفة على الأرض نحو 120 حفرة نيزكية كبيرة جداً، وأكبرها هو منخفض بوبيجاي في شمال المصطبة السيبيرية في روسيا.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:03 AM

"أبوفيس".. كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير في هذا التوقيت

سيصل إلى مدارات الأقمار الاصطناعية الثابتة حول الكرة الأرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر مصدر علمي روسي، من أن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جداً من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الاصطناعية الثابتة حول الأرض.

وذكر مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية؛ التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطراً شديداً، يبلغ نحو 400 متر ويزن نحو 30 طناً.

ووفقاً لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 أبريل 2029، أي بعد يومٍ واحدٍ من الاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.

يشير الخبراء إلى أن قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميغا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفياتي عام 1961.

وأضاف المصدر وفق "روسيا اليوم": "قد تصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، من موقع وقوع الجرم السماوي إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 متراً في الثانية على الأقل".

يُشار إلى أن الأجسام الفضائية الكبيرة، تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها على كيلومتر واحد، ومعروفة على الأرض نحو 120 حفرة نيزكية كبيرة جداً، وأكبرها هو منخفض بوبيجاي في شمال المصطبة السيبيرية في روسيا.

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