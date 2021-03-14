وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

7 وفيات و1992 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-14 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 02:29 PM

7 وفيات و1992 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.