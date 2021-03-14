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7 وفيات و1992 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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7 وفيات و1992 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:29 PM

7 وفيات و1992 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1992 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 426,397 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,395 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405,647 حالة.

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