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من الفوضى للوحدات النموذجية.. مستفيد: الجو آمن والنفسية "صارت حلوة"

في مقطع فيديو استعرضت فيه إمارة مكة آخر التطورات عبر  أحد المستفيدين

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

وفي بداية المقطع، رحّب المستفيد بالزوار، واصفاً لهم الوحدات السكنية حيث تكون من 4 غرف وصالتين ومطبخ، إلخ.

وقال المستفيد: "دون مضايقات ومعاكسات أو أي حاجة، زمان كنا بالحارة ما عندنا حدائق وتخاف تدخل المحل اللي تبغاه مجهولين وإقامات ما عندهم، وأحياناً ما تقدر تدخل بعد المغرب".

وأضاف يقول: "الحمد لله تحسن الوضع بكثير عن أول حتى في نفسية الواحد صارت نفسيته حلوة".

وأشار إلى أن الوحدات السكنية جوها آمن ويمكن لصغار السن الجلوس في الحديقة والألعاب التي تتوسط الوحدات السكنية إلى منتصف الليل.

إمارة منطقة مكة المكرمة الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الفوضى للوحدات النموذجية.. مستفيد: الجو آمن والنفسية "صارت حلوة"
سبق

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

وفي بداية المقطع، رحّب المستفيد بالزوار، واصفاً لهم الوحدات السكنية حيث تكون من 4 غرف وصالتين ومطبخ، إلخ.

وقال المستفيد: "دون مضايقات ومعاكسات أو أي حاجة، زمان كنا بالحارة ما عندنا حدائق وتخاف تدخل المحل اللي تبغاه مجهولين وإقامات ما عندهم، وأحياناً ما تقدر تدخل بعد المغرب".

وأضاف يقول: "الحمد لله تحسن الوضع بكثير عن أول حتى في نفسية الواحد صارت نفسيته حلوة".

وأشار إلى أن الوحدات السكنية جوها آمن ويمكن لصغار السن الجلوس في الحديقة والألعاب التي تتوسط الوحدات السكنية إلى منتصف الليل.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
03:34 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:26 PM

من الفوضى للوحدات النموذجية.. مستفيد: الجو آمن والنفسية "صارت حلوة"

في مقطع فيديو استعرضت فيه إمارة مكة آخر التطورات عبر  أحد المستفيدين

A A A
متعب البقمي - جدة
1
1,113

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

وفي بداية المقطع، رحّب المستفيد بالزوار، واصفاً لهم الوحدات السكنية حيث تكون من 4 غرف وصالتين ومطبخ، إلخ.

وقال المستفيد: "دون مضايقات ومعاكسات أو أي حاجة، زمان كنا بالحارة ما عندنا حدائق وتخاف تدخل المحل اللي تبغاه مجهولين وإقامات ما عندهم، وأحياناً ما تقدر تدخل بعد المغرب".

وأضاف يقول: "الحمد لله تحسن الوضع بكثير عن أول حتى في نفسية الواحد صارت نفسيته حلوة".

وأشار إلى أن الوحدات السكنية جوها آمن ويمكن لصغار السن الجلوس في الحديقة والألعاب التي تتوسط الوحدات السكنية إلى منتصف الليل.

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