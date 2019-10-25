تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على منطقتي ينبع والرايس

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي ينبع والرايس.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.