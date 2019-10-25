تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على منطقتي ينبع والرايس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت ضبابًا تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.