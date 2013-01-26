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البرازيل تسجل 26816 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 26816 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة وفاة
سبق

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:31 AM

البرازيل تسجل 26816 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.

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