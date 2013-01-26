البرازيل تسجل 26816 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة وفاة

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 26816 إصابة و627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.