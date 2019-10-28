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"تداول" توافق على انتقال أسهم شركة "الكثيري" القابضة إلى السوق الرئيسية

برأس مال يتجاوز 45 مليون ريال

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها بتاريخ 29/ 2/ 1441هـ، الموافق 28/ 10/ 2019م، المتضمن الموافقة على طلب شركة "الكثيري" القابضة، الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45,208,800 ريال سعودي، وبعدد أسهم 4,520,880.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/ 2/ 1441هـ، الموافق 29/ 10/ 2019م؛ للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول.

وأكدت "تداول" أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

ولفتت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

تداول السوق المالية السعودية شركة "الكثيري" القابضة السوق الموازية السوق الرئيسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تداول" توافق على انتقال أسهم شركة "الكثيري" القابضة إلى السوق الرئيسية
سبق

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها بتاريخ 29/ 2/ 1441هـ، الموافق 28/ 10/ 2019م، المتضمن الموافقة على طلب شركة "الكثيري" القابضة، الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45,208,800 ريال سعودي، وبعدد أسهم 4,520,880.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/ 2/ 1441هـ، الموافق 29/ 10/ 2019م؛ للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول.

وأكدت "تداول" أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

ولفتت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:16 PM

"تداول" توافق على انتقال أسهم شركة "الكثيري" القابضة إلى السوق الرئيسية

برأس مال يتجاوز 45 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها بتاريخ 29/ 2/ 1441هـ، الموافق 28/ 10/ 2019م، المتضمن الموافقة على طلب شركة "الكثيري" القابضة، الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45,208,800 ريال سعودي، وبعدد أسهم 4,520,880.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/ 2/ 1441هـ، الموافق 29/ 10/ 2019م؛ للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول.

وأكدت "تداول" أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

ولفتت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

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