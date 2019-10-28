"تداول" توافق على انتقال أسهم شركة "الكثيري" القابضة إلى السوق الرئيسية

برأس مال يتجاوز 45 مليون ريال

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها بتاريخ 29/ 2/ 1441هـ، الموافق 28/ 10/ 2019م، المتضمن الموافقة على طلب شركة "الكثيري" القابضة، الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45,208,800 ريال سعودي، وبعدد أسهم 4,520,880.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/ 2/ 1441هـ، الموافق 29/ 10/ 2019م؛ للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول.

وأكدت "تداول" أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

ولفتت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.