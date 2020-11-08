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"النصر" يعلن برنامج الفريق الأول خلال فترة التوقف

أصدرت إدارة كرة القدم بنادي النصر بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول روي فيتوريا برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي.

وجاء البرنامج كالتالي:

- إراحة جميع اللاعبين وكافة منسوبي الفريق الأول لمدة 3 أيام .

- إجراء مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول .

- العودة التدريبات.

ويأتي ذلك حرصا من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظرا لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يعلن برنامج الفريق الأول خلال فترة التوقف
سبق

أصدرت إدارة كرة القدم بنادي النصر بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول روي فيتوريا برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي.

وجاء البرنامج كالتالي:

- إراحة جميع اللاعبين وكافة منسوبي الفريق الأول لمدة 3 أيام .

- إجراء مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول .

- العودة التدريبات.

ويأتي ذلك حرصا من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظرا لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
07:05 PM

"النصر" يعلن برنامج الفريق الأول خلال فترة التوقف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,484

أصدرت إدارة كرة القدم بنادي النصر بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول روي فيتوريا برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي.

وجاء البرنامج كالتالي:

- إراحة جميع اللاعبين وكافة منسوبي الفريق الأول لمدة 3 أيام .

- إجراء مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول .

- العودة التدريبات.

ويأتي ذلك حرصا من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظرا لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد.

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