عدد وفيات كورونا عالميًّا فوق الـ75 ألفًا.. هنا آخر التطورات بـ5 دول

إحصائيات الفيروس تكشف: 1.356.354 مصابًا و290.554 حالة تعافٍ

في الوقت الذي كشفت فيه آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم عن تسجيل 1.3560354 مصابًا و290.554 حالة تعافٍ، إضافة إلى 75.760 حالة وفاة.. يسعى العالم جاهدًا لوقف تفشي الوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتُسابق الدول الزمن لإيجاد علاج للفيروس الذي تَسبب بوفاة أكثر من 75 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 5 دول.

إندونيسيا

أعلنت السلطات اليوم، عن أعلى معدل إصابات يومي؛ حيث تم تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد حالات المصابين إلى 2738، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 3918 حالة بعد تسجيل 640 حالة جديدة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 55 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 429 حالة.

وأفادت بأنه تم تسجيل 83 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد وفي أقاليم البلاد تم تسجيل 986 حالة في إقليم السند، و1918 حالة في إقليم البنجاب، و202 حالة في إقليم بلوشستان.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر مرزا، قد أعلن أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 3278 حالة.

ليتوانيا

أعلنت الحكومة الليتوانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 880 حالة.

وذكرت الحكومة أنه "بحلول الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت المحلي ارتفع عدد المصابين خلال الـ24 ساعة ماضية بـ37 شخصًا".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 8 أشخاص تماثلوا للشفاء منذ بدء تفشي الوباء في البلاد؛ في حين توفي 15 شخصًا.

وكانت الإحصاءات المحلية قد أشارت، يوم أمس الاثنين، إلى وصول عدد الإصابات في البلاد إلى 843 شخصًا.

إثيوبيا

أُعلن في إثيوبيا عن تسجيل أول حالتيْ وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل عدد المصابين إلى 43 من بين 59 عينة تم اختبارها خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت بدأ رئيس الوزراء "أبي أحمد" مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تأثير الوباء على الأوضاع في البلاد؛ خاصة بعد إعلان إرجاء الانتخابات حتى أغسطس المقبل.

وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديس، في بيان صحافي، أمس: إن هناك حالة وفاة لامرأة إثيوبية تبلغ من العمر 60 عامًا بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن المرأة المتوفاة كانت في العناية المكثفة، وأنها قدمت من فرنسا. وفي وقت لاحق توفي رجل إثيوبي يبلغ من العمر 56 عامًا بالفيروس. وليس للرجل تاريخ سفر.

من جهة أخرى، كشف معهد الصحة العامة الإثيوبي عن خمس حالات جديدة أكدت النتائج أنها إيجابية لفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 43؛ مشيرًا إلى أن من بين 59 عينة تم اختبارها في الـ24 ساعة الماضية، تَبَيّن أن خمس عينات إيجابية لـ"كوفيد-19". وأوضح بيان المعهد، أن ثلاث حالات مؤكدة تعود لمواطنين إثيوبيين (بينما الحالتان الأخريان هما ليبي وإريتري).

روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن 185 ألف شخص يخضعون حاليًا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، كما تم فحص أكثر من 795 ألف شخص في روسيا حتى الآن.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة: "تم إجراء أكثر من 795 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويخضع الآن 185 ألف شخص للمراقبة الطبية".

هذا وقد رصدت الحكومة الروسية نحو 1.4 تريليون روبل (حوالى 18 مليار دولار) لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت في روسيا 6343 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 47 حالة وفاة و406 حالات شفاء.