النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واقعة نادرة .. الزعيم الكوري يجهش بالبكاء لكن لماذا؟

قدم اعتذاره للشعب 10 مرات

أجهش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبكاء اليوم (السبت)، أثناء إعلانه خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا المستجد، وتسجيلها "صفر" إصابات؛ وذلك في واقعة نادرة بحسب ما وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما صدر عن الزعيم الكوري.

وقال كيم جونغ أون في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لحزب العمال الحاكم: "أتمنى أن تتغلب كوريا الجنوبية على فيروس كورونا، وأن يتمكن الجانبان من التماسك، كما أتمنى الصحة الجيدة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون علل الفيروس الشرير".

وأعرب الزعيم الكوري عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" نحو 10 مرات.

وجدد التشديد على عزمه تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الخارجية دون إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

زعيم كوريا الشمالية

الرئيسية/ محطات

اعلان
واقعة نادرة .. الزعيم الكوري يجهش بالبكاء لكن لماذا؟
سبق

أجهش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبكاء اليوم (السبت)، أثناء إعلانه خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا المستجد، وتسجيلها "صفر" إصابات؛ وذلك في واقعة نادرة بحسب ما وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما صدر عن الزعيم الكوري.

وقال كيم جونغ أون في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لحزب العمال الحاكم: "أتمنى أن تتغلب كوريا الجنوبية على فيروس كورونا، وأن يتمكن الجانبان من التماسك، كما أتمنى الصحة الجيدة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون علل الفيروس الشرير".

وأعرب الزعيم الكوري عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" نحو 10 مرات.

وجدد التشديد على عزمه تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الخارجية دون إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:43 PM

واقعة نادرة .. الزعيم الكوري يجهش بالبكاء لكن لماذا؟

قدم اعتذاره للشعب 10 مرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,742

أجهش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبكاء اليوم (السبت)، أثناء إعلانه خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا المستجد، وتسجيلها "صفر" إصابات؛ وذلك في واقعة نادرة بحسب ما وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما صدر عن الزعيم الكوري.

وقال كيم جونغ أون في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لحزب العمال الحاكم: "أتمنى أن تتغلب كوريا الجنوبية على فيروس كورونا، وأن يتمكن الجانبان من التماسك، كما أتمنى الصحة الجيدة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون علل الفيروس الشرير".

وأعرب الزعيم الكوري عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" نحو 10 مرات.

وجدد التشديد على عزمه تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الخارجية دون إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,389
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,679
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة