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أمين التعاون الإسلامي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس المفتين الروسي

تطرّقا إلى أهمية تعزيز التعاون بين روسيا والمنظمة

عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم بجدة؛ جلسة مباحثات مع سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس المفتين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.


ونقل الشيخ عين الدين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للأمين العام، ورغبة القيادة الروسية في تطوير وتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي.


من جانبه عبر الأمين العام عن تقديره للقيادة الروسية، وأهمية توطيد العلاقات الروسية مع العالم الإسلامي، سيما وأن ما يربو على 25 مليون مسلم يعيشون في روسيا في سياق نسيج مجتمعي وديني وثقافي يتّسم بالتنوع والتسامح.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى مواضيع تتعلق بتوسيع آفاق التعاون بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، في المجالات الفكرية والثقافية والإعلامية، وغيرها، وذلك عبر تنفيذ برنامج مشترك يتضمن فعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التقريب بين روسيا والعالم الإسلامي، والمساهمة في إظهار الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل الذي يناهض الغلو والتطرف والإرهاب.

يذكر أن لدى روسيا بعثة دبلوماسية دائمة لتمثيلها في الأمانة العامة، وكانت قد حصلت على عضوية مراقب في المنظمة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين التعاون الإسلامي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس المفتين الروسي
سبق

عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم بجدة؛ جلسة مباحثات مع سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس المفتين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.


ونقل الشيخ عين الدين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للأمين العام، ورغبة القيادة الروسية في تطوير وتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي.


من جانبه عبر الأمين العام عن تقديره للقيادة الروسية، وأهمية توطيد العلاقات الروسية مع العالم الإسلامي، سيما وأن ما يربو على 25 مليون مسلم يعيشون في روسيا في سياق نسيج مجتمعي وديني وثقافي يتّسم بالتنوع والتسامح.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى مواضيع تتعلق بتوسيع آفاق التعاون بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، في المجالات الفكرية والثقافية والإعلامية، وغيرها، وذلك عبر تنفيذ برنامج مشترك يتضمن فعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التقريب بين روسيا والعالم الإسلامي، والمساهمة في إظهار الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل الذي يناهض الغلو والتطرف والإرهاب.

يذكر أن لدى روسيا بعثة دبلوماسية دائمة لتمثيلها في الأمانة العامة، وكانت قد حصلت على عضوية مراقب في المنظمة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:54 PM

أمين التعاون الإسلامي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس المفتين الروسي

تطرّقا إلى أهمية تعزيز التعاون بين روسيا والمنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم بجدة؛ جلسة مباحثات مع سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس المفتين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.


ونقل الشيخ عين الدين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للأمين العام، ورغبة القيادة الروسية في تطوير وتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي.


من جانبه عبر الأمين العام عن تقديره للقيادة الروسية، وأهمية توطيد العلاقات الروسية مع العالم الإسلامي، سيما وأن ما يربو على 25 مليون مسلم يعيشون في روسيا في سياق نسيج مجتمعي وديني وثقافي يتّسم بالتنوع والتسامح.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى مواضيع تتعلق بتوسيع آفاق التعاون بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، في المجالات الفكرية والثقافية والإعلامية، وغيرها، وذلك عبر تنفيذ برنامج مشترك يتضمن فعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التقريب بين روسيا والعالم الإسلامي، والمساهمة في إظهار الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل الذي يناهض الغلو والتطرف والإرهاب.

يذكر أن لدى روسيا بعثة دبلوماسية دائمة لتمثيلها في الأمانة العامة، وكانت قد حصلت على عضوية مراقب في المنظمة.

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