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"الحصيني": حالتان مطريتان تشملان مناطق عدة بالمملكة

تتنوّع بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة ومصحوبة بحبات من البَرَد

توقّع عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، وقوع حالتيْن ممطرتيْن؛ الأولى يمكن تصنيفها من حيث قوة الهطول من متوسطة إلى قوية، والحالة الثانية أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد تشمل أجزاءً من المناطق الجنوبية، الشمالية، الغربية، الوسطى، الشرقية، إضافة إلى دول الخليج.

وأشار "الحصيني"؛ إلى أن الحالة الأولى تبدأ اليوم الثلاثاء غرة رمضان، بينما تليها الحالة الثانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالتان مطريتان تشملان مناطق عدة بالمملكة
سبق

توقّع عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، وقوع حالتيْن ممطرتيْن؛ الأولى يمكن تصنيفها من حيث قوة الهطول من متوسطة إلى قوية، والحالة الثانية أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد تشمل أجزاءً من المناطق الجنوبية، الشمالية، الغربية، الوسطى، الشرقية، إضافة إلى دول الخليج.

وأشار "الحصيني"؛ إلى أن الحالة الأولى تبدأ اليوم الثلاثاء غرة رمضان، بينما تليها الحالة الثانية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:49 AM

"الحصيني": حالتان مطريتان تشملان مناطق عدة بالمملكة

تتنوّع بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة ومصحوبة بحبات من البَرَد

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منصور الشلاقي - الرياض
0
1,219

توقّع عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، وقوع حالتيْن ممطرتيْن؛ الأولى يمكن تصنيفها من حيث قوة الهطول من متوسطة إلى قوية، والحالة الثانية أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد تشمل أجزاءً من المناطق الجنوبية، الشمالية، الغربية، الوسطى، الشرقية، إضافة إلى دول الخليج.

وأشار "الحصيني"؛ إلى أن الحالة الأولى تبدأ اليوم الثلاثاء غرة رمضان، بينما تليها الحالة الثانية.

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