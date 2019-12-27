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إيران .. زلزال يضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية

بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران، طبقاً لـ "رويترز".

ووقع الزلزال في الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، على عمق 23.8 كيلو متر، واعتبر متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبّب أضراراً كبيرة، خاصة أن مركزه يبعد 53 كيلو متراً عن محطة بوشهر الكهروذرية الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

من جهته، قال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن زلزالاً بلغت قوته 4.9 درجة ضرب مقاطعة بوشهر حيث توجد محطة للطاقة النووية في البلاد، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتمتلك إيران عدداً من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر الكهروذرية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال 5.1 درجة بمقياس ريختر

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إيران .. زلزال يضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية
سبق

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران، طبقاً لـ "رويترز".

ووقع الزلزال في الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، على عمق 23.8 كيلو متر، واعتبر متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبّب أضراراً كبيرة، خاصة أن مركزه يبعد 53 كيلو متراً عن محطة بوشهر الكهروذرية الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

من جهته، قال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن زلزالاً بلغت قوته 4.9 درجة ضرب مقاطعة بوشهر حيث توجد محطة للطاقة النووية في البلاد، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتمتلك إيران عدداً من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر الكهروذرية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:21 PM

إيران .. زلزال يضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية

بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران، طبقاً لـ "رويترز".

ووقع الزلزال في الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، على عمق 23.8 كيلو متر، واعتبر متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبّب أضراراً كبيرة، خاصة أن مركزه يبعد 53 كيلو متراً عن محطة بوشهر الكهروذرية الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

من جهته، قال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن زلزالاً بلغت قوته 4.9 درجة ضرب مقاطعة بوشهر حيث توجد محطة للطاقة النووية في البلاد، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتمتلك إيران عدداً من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر الكهروذرية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

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