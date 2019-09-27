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عرضة وفلكلور.. شاهد كيف احتفلت سجون عنيزة والرس مع نزلائها بيوم الوطن

بحضور القيادات العسكرية والمدنية دخلت البهجة والسرور وجرى تكريم المشاركين

أقامت مديرية سجون منطقة القصيم بتوجيهات من مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، ممثلةً بإدارة سجن عنيزة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، احتفالية لنزلاء سجن عنيزة باليوم الوطني 89، وذلك بحضور محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وعدد من قادة القطاعات العسكرية والمدنية بالمحافظة؛ حيث تخلل الحفل فقرات عديدة منها أُوبريت وطني والعرضة السعودية مع فلكلورات شعبية نالت استحسان الجميع وأدخلت السرور على النزلاء.

وفي نهاية الحفل، قام المحافظ مع مساعد مدير سجون المنطقة العميد عبدالله اللحيدان ومدير إدارة سجن عنيزة المقدم فيصل السحيباني بتكريم النزلاء والمشاركين بالحفل، داعين الله جميعاً أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن المِعطاء.

وفي مدينة الرس، أقيمت فعاليات اليوم الوطني 89 في إدارة سجن المحافظة بالتعاون بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بالرس ومدارس صلاح الدين بمختلف مراحلها، وكان ذلك بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية وكان حفل بهيج بدء بالسلام الملكي.

ثم عرض أوبريت عن أمجاد الوطن، وما حصل من نهضة على مختلف الأصعدة وفق رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة تحقق من خلالها العديد من الاإنجازات للوطن وأبنائه، وقد شملت الرعايه الكريمة من لدن ولاة أمرنا -أيدهم الله بنصرة وتوفيقه- نزلاء السجون؛ حيث وفرت لهم جميع الإمكانيات تعليمية ومهنية وتحقق لهم الخير والصلاح وها هم اليوم يشاركون بيوم من أيام الوطن المجيدة تغمرهم الفرحة بهذه المشاركة.

وقد تم تكريم الجهات المشاركة من قبل محافظ الرس ومساعد مدير السجون بمنطقة القصيم، واختتم الحفل بتقديم مدير سجن الرس العقيد عبدالله العميري صادق شكرة وتقديره لجميع ضيوف هذا الحفل الذي نال استحسان ورضا الجميع.

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عرضة وفلكلور.. شاهد كيف احتفلت سجون عنيزة والرس مع نزلائها بيوم الوطن
سبق

أقامت مديرية سجون منطقة القصيم بتوجيهات من مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، ممثلةً بإدارة سجن عنيزة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، احتفالية لنزلاء سجن عنيزة باليوم الوطني 89، وذلك بحضور محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وعدد من قادة القطاعات العسكرية والمدنية بالمحافظة؛ حيث تخلل الحفل فقرات عديدة منها أُوبريت وطني والعرضة السعودية مع فلكلورات شعبية نالت استحسان الجميع وأدخلت السرور على النزلاء.

وفي نهاية الحفل، قام المحافظ مع مساعد مدير سجون المنطقة العميد عبدالله اللحيدان ومدير إدارة سجن عنيزة المقدم فيصل السحيباني بتكريم النزلاء والمشاركين بالحفل، داعين الله جميعاً أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن المِعطاء.

وفي مدينة الرس، أقيمت فعاليات اليوم الوطني 89 في إدارة سجن المحافظة بالتعاون بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بالرس ومدارس صلاح الدين بمختلف مراحلها، وكان ذلك بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية وكان حفل بهيج بدء بالسلام الملكي.

ثم عرض أوبريت عن أمجاد الوطن، وما حصل من نهضة على مختلف الأصعدة وفق رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة تحقق من خلالها العديد من الاإنجازات للوطن وأبنائه، وقد شملت الرعايه الكريمة من لدن ولاة أمرنا -أيدهم الله بنصرة وتوفيقه- نزلاء السجون؛ حيث وفرت لهم جميع الإمكانيات تعليمية ومهنية وتحقق لهم الخير والصلاح وها هم اليوم يشاركون بيوم من أيام الوطن المجيدة تغمرهم الفرحة بهذه المشاركة.

وقد تم تكريم الجهات المشاركة من قبل محافظ الرس ومساعد مدير السجون بمنطقة القصيم، واختتم الحفل بتقديم مدير سجن الرس العقيد عبدالله العميري صادق شكرة وتقديره لجميع ضيوف هذا الحفل الذي نال استحسان ورضا الجميع.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
02:47 PM

عرضة وفلكلور.. شاهد كيف احتفلت سجون عنيزة والرس مع نزلائها بيوم الوطن

بحضور القيادات العسكرية والمدنية دخلت البهجة والسرور وجرى تكريم المشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أقامت مديرية سجون منطقة القصيم بتوجيهات من مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، ممثلةً بإدارة سجن عنيزة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، احتفالية لنزلاء سجن عنيزة باليوم الوطني 89، وذلك بحضور محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وعدد من قادة القطاعات العسكرية والمدنية بالمحافظة؛ حيث تخلل الحفل فقرات عديدة منها أُوبريت وطني والعرضة السعودية مع فلكلورات شعبية نالت استحسان الجميع وأدخلت السرور على النزلاء.

وفي نهاية الحفل، قام المحافظ مع مساعد مدير سجون المنطقة العميد عبدالله اللحيدان ومدير إدارة سجن عنيزة المقدم فيصل السحيباني بتكريم النزلاء والمشاركين بالحفل، داعين الله جميعاً أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن المِعطاء.

وفي مدينة الرس، أقيمت فعاليات اليوم الوطني 89 في إدارة سجن المحافظة بالتعاون بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بالرس ومدارس صلاح الدين بمختلف مراحلها، وكان ذلك بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية وكان حفل بهيج بدء بالسلام الملكي.

ثم عرض أوبريت عن أمجاد الوطن، وما حصل من نهضة على مختلف الأصعدة وفق رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة تحقق من خلالها العديد من الاإنجازات للوطن وأبنائه، وقد شملت الرعايه الكريمة من لدن ولاة أمرنا -أيدهم الله بنصرة وتوفيقه- نزلاء السجون؛ حيث وفرت لهم جميع الإمكانيات تعليمية ومهنية وتحقق لهم الخير والصلاح وها هم اليوم يشاركون بيوم من أيام الوطن المجيدة تغمرهم الفرحة بهذه المشاركة.

وقد تم تكريم الجهات المشاركة من قبل محافظ الرس ومساعد مدير السجون بمنطقة القصيم، واختتم الحفل بتقديم مدير سجن الرس العقيد عبدالله العميري صادق شكرة وتقديره لجميع ضيوف هذا الحفل الذي نال استحسان ورضا الجميع.

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