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خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام

قال: إنها تتشابه مع النمط المتدرج تصاعديًّا وتتوسع بشكل يومي

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.

وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام
سبق

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.

وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
09:29 PM

خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام

قال: إنها تتشابه مع النمط المتدرج تصاعديًّا وتتوسع بشكل يومي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,560

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.

وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.

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