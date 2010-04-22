توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام. وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.

خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-22 توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.



وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 09:29 PM

خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام قال: إنها تتشابه مع النمط المتدرج تصاعديًّا وتتوسع بشكل يومي





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توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.



وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.