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"شرطة جازان" تطيح بشخص لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة وادي جازان قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

شرطة جازان النيابة العامة

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"شرطة جازان" تطيح بشخص لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة وادي جازان قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:31 PM

"شرطة جازان" تطيح بشخص لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة وادي جازان قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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