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تركيا وقطر تنتقدان قرار ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

أعلنا رفضهما الموقف الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك لوزيرَيْ خارجية البلدَيْن

أعلنت تركيا وقطر أمس الثلاثاء، معارضتهما قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب لقاء بينهما: "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار، وهو قرار من جهة واحدة، يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن، ولا يمكن تعميمه".

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه، قال الوزير القطري إن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار".. مضيفًا: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".

وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني، أو أي جيش آخر، لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.

واتخذ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الاثنين قرارًا رسميًّا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيًّا.

وردًّا على هذه الخطوة أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارًا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركيا وقطر تنتقدان قرار ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب
سبق

أعلنت تركيا وقطر أمس الثلاثاء، معارضتهما قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب لقاء بينهما: "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار، وهو قرار من جهة واحدة، يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن، ولا يمكن تعميمه".

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه، قال الوزير القطري إن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار".. مضيفًا: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".

وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني، أو أي جيش آخر، لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.

واتخذ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الاثنين قرارًا رسميًّا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيًّا.

وردًّا على هذه الخطوة أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارًا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:19 AM

تركيا وقطر تنتقدان قرار ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

أعلنا رفضهما الموقف الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك لوزيرَيْ خارجية البلدَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا وقطر أمس الثلاثاء، معارضتهما قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب لقاء بينهما: "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار، وهو قرار من جهة واحدة، يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن، ولا يمكن تعميمه".

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه، قال الوزير القطري إن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار".. مضيفًا: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".

وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني، أو أي جيش آخر، لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.

واتخذ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الاثنين قرارًا رسميًّا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيًّا.

وردًّا على هذه الخطوة أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارًا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

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