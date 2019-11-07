النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. "التويجري" يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض

سعيًا لتطوير الخدمات الصحية ولزيادة القدرة الاستيعابية للمراجعين

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، مركز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض؛ في إطار سعيها لتطوير خدماتها الصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، أن المركز الجديد يضم منطقة انتظار للمرضى، ومنطقة انتظار معزول لمرضى الأعراض التنفسية، ومنطقة الفرز البصري التنفسي، وغرفة عزل سالبة الضغط مكتملة، وغرفة لفحص مرضى الأعراض التنفسية مكتملة.

وأضاف الدكتور "الجمعة": يتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين في الوقت الحالي؛ وذلك استكمالًا لتقديم الخدمة على أكمل وجه؛ مما له انعكاس إيجابي على المرضى والمراجعين.

من جانبه نوّه مدير المستشفى الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي، بالدعم والمتابعة الحثيثة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعديه للمستشفى لكل ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الغسيل الكلوي مستشفى رويضة العرض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الرياض.. "التويجري" يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض
سبق

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، مركز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض؛ في إطار سعيها لتطوير خدماتها الصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، أن المركز الجديد يضم منطقة انتظار للمرضى، ومنطقة انتظار معزول لمرضى الأعراض التنفسية، ومنطقة الفرز البصري التنفسي، وغرفة عزل سالبة الضغط مكتملة، وغرفة لفحص مرضى الأعراض التنفسية مكتملة.

وأضاف الدكتور "الجمعة": يتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين في الوقت الحالي؛ وذلك استكمالًا لتقديم الخدمة على أكمل وجه؛ مما له انعكاس إيجابي على المرضى والمراجعين.

من جانبه نوّه مدير المستشفى الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي، بالدعم والمتابعة الحثيثة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعديه للمستشفى لكل ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:14 AM

الرياض.. "التويجري" يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض

سعيًا لتطوير الخدمات الصحية ولزيادة القدرة الاستيعابية للمراجعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
29

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، مركز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض؛ في إطار سعيها لتطوير خدماتها الصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، أن المركز الجديد يضم منطقة انتظار للمرضى، ومنطقة انتظار معزول لمرضى الأعراض التنفسية، ومنطقة الفرز البصري التنفسي، وغرفة عزل سالبة الضغط مكتملة، وغرفة لفحص مرضى الأعراض التنفسية مكتملة.

وأضاف الدكتور "الجمعة": يتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين في الوقت الحالي؛ وذلك استكمالًا لتقديم الخدمة على أكمل وجه؛ مما له انعكاس إيجابي على المرضى والمراجعين.

من جانبه نوّه مدير المستشفى الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي، بالدعم والمتابعة الحثيثة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعديه للمستشفى لكل ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,015
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,659

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة